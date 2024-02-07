16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Платформа "Интегра 4D-Планета Земля" установлена в Координационном центре правительства РФ В Тольятти обсудили успешные профориентационные ИТ-практики В день Самарской области на выставке-форуме "Россия" пройдет V Форум по цифровой дипломатии В Самаре состоится семинар по применению интеграционной платформы "Интегра 4D-Планета Земля" В Тольятти представили цифровые решения на базе дата-центра технопарка "Жигулевская долина"

ИТ Транспорт и связь

T1 Cloud запустил Т1 Диск с повышенным уровнем защищенности данных

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Т1 Cloud запустил сервис корпоративного хранения и обмена информацией Т1 Диск на собственной облачной платформе. Доступ к услуге осуществляется через веб-браузер, приложение для ПК и протокол WebDav, в ближайшее время также станут доступны мобильные приложения для Android и iOS.

Т1 Диск позволяет обмениваться файлами как внутри корпоративного периметра, так и между пользователями за его пределами. Благодаря встроенным инструментам онлайн-редактирования решение дает возможность совместной работы с документами текстового и табличного формата, а также с презентациями. Сервис поддерживает функционал версионности файлов — до 50 вариантов документа с возможностью вернуться к каждому из них при необходимости.

Для всех пользователей предусмотрена опция по брендированию интерфейса: клиент самостоятельно выбирает доменное имя, может добавить свой логотип и использовать для оформления базовый и дополнительный цвета.

T1 Диск предоставляется как в мультитенантном режиме с изолированным доступом к общим ресурсам, так и в виде отдельных инсталляций в облаке. Доступ к нему также реализован по протоколу WebDAV, что позволяет хранить все данные в облаке и загружать на ПК только те файлы, с которыми необходимо работать в данный момент. Сервис можно развернуть в защищенном облачном контуре за нескольких часов.

Т1 Диск обеспечивает повышенную информационную безопасность для своих клиентов. В частности, предусмотрена иерархическая ролевая модель с разграничением прав доступа. Она включает три роли: владелец компании, администратор и пользователь, что дает возможность сохранить данные в компании даже в случае ухода сотрудников. Функционал резервного копирования позволяет восстановить сведения в течение 30 дней. В решении также предусмотрена возможность интеграции с DLP-системой. В этом случае служба информационной безопасности получает контроль за работой Диска: в онлайн-журнале фиксируются действия всех пользователей. Кроме того, появляется функция проверки загружаемых файлов на наличие вирусов или конфиденциальных данных, запрещенных к распространению. Дополнительный фактор безопасности — шифрование на жестком диске для локальной работы с информацией.

"T1 Диск — решение, которое реализовано на базе надежной облачной инфраструктуры российского сервис-провайдера, что позволяет компаниям хранить даже критически важную информацию в "облаке", делиться документами и различными файлами большого размера без их пересылки. Сохранность и безопасность данных обеспечивается самыми современными средствами защиты информации. Сервис Т1 Диск актуален для бизнеса разных сфер деятельности и отраслей, позволяет работать с "тяжёлым" файлами и обмениваться ими", — говорит Андрей Бибиков, руководитель направления SaaS-сервисов Т1 Cloud.

В минимальный пакет входит подключение пяти пользователей и хранение 500 Гб данных, при этом размер одного файла может достигать 50 Гб. В дорожную карту развития Т1 Диска включено увеличение максимального размера файла для загрузки до 100 Гб и внедрение инструментов постквантового шифрования.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3