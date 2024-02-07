T1 Cloud запустил Т1 Диск с повышенным уровнем защищенности данных

Т1 Cloud запустил сервис корпоративного хранения и обмена информацией Т1 Диск на собственной облачной платформе. Доступ к услуге осуществляется через веб-браузер, приложение для ПК и протокол WebDav, в ближайшее время также станут доступны мобильные приложения для Android и iOS.

Т1 Диск позволяет обмениваться файлами как внутри корпоративного периметра, так и между пользователями за его пределами. Благодаря встроенным инструментам онлайн-редактирования решение дает возможность совместной работы с документами текстового и табличного формата, а также с презентациями. Сервис поддерживает функционал версионности файлов — до 50 вариантов документа с возможностью вернуться к каждому из них при необходимости.

Для всех пользователей предусмотрена опция по брендированию интерфейса: клиент самостоятельно выбирает доменное имя, может добавить свой логотип и использовать для оформления базовый и дополнительный цвета.

T1 Диск предоставляется как в мультитенантном режиме с изолированным доступом к общим ресурсам, так и в виде отдельных инсталляций в облаке. Доступ к нему также реализован по протоколу WebDAV, что позволяет хранить все данные в облаке и загружать на ПК только те файлы, с которыми необходимо работать в данный момент. Сервис можно развернуть в защищенном облачном контуре за нескольких часов.

Т1 Диск обеспечивает повышенную информационную безопасность для своих клиентов. В частности, предусмотрена иерархическая ролевая модель с разграничением прав доступа. Она включает три роли: владелец компании, администратор и пользователь, что дает возможность сохранить данные в компании даже в случае ухода сотрудников. Функционал резервного копирования позволяет восстановить сведения в течение 30 дней. В решении также предусмотрена возможность интеграции с DLP-системой. В этом случае служба информационной безопасности получает контроль за работой Диска: в онлайн-журнале фиксируются действия всех пользователей. Кроме того, появляется функция проверки загружаемых файлов на наличие вирусов или конфиденциальных данных, запрещенных к распространению. Дополнительный фактор безопасности — шифрование на жестком диске для локальной работы с информацией.

"T1 Диск — решение, которое реализовано на базе надежной облачной инфраструктуры российского сервис-провайдера, что позволяет компаниям хранить даже критически важную информацию в "облаке", делиться документами и различными файлами большого размера без их пересылки. Сохранность и безопасность данных обеспечивается самыми современными средствами защиты информации. Сервис Т1 Диск актуален для бизнеса разных сфер деятельности и отраслей, позволяет работать с "тяжёлым" файлами и обмениваться ими", — говорит Андрей Бибиков, руководитель направления SaaS-сервисов Т1 Cloud.

В минимальный пакет входит подключение пяти пользователей и хранение 500 Гб данных, при этом размер одного файла может достигать 50 Гб. В дорожную карту развития Т1 Диска включено увеличение максимального размера файла для загрузки до 100 Гб и внедрение инструментов постквантового шифрования.