Вендор НОТА автоматизировал процесс найма в компании "Силовые машины"

Российский вендор НОТА (Холдинг Т1) внедрил в энергомашиностроительной компании "Силовые машины" новую систему полного цикла для автоматизации рекрутмента. Решение позволило создать сквозной процесс по работе с кандидатами и ускорить время выполнения рутинных операций на 30%.

"Силовые машины" — один из ведущих энергомашиностроительных игроков России с кадровыми активами более 15 тысяч человек. Ранее HR-менеджеры компании использовали преимущественно Excel, однако программа не соответствовала зрелости бизнес-процессов и масштабу операционной деятельности. Специалисты НОТА разработали и внедрили ИТ-решение, которое упростило деятельность рекрутеров за счет работы в режиме одного окна. Теперь предприятия, региональные представительства и дочерние компании "Силовых машин" переходят на НОТА HR-платформа, что позволит им вести подбор персонала в единой базе кандидатов. Все HR-менеджеры в режиме реального времени могут отслеживать этапы найма: от создания заявки до трудоустройства сотрудника. Это обеспечивает понимание потребностей компании и получение максимально полной внутренней HR-статистики.

Региональные представительства или подразделения "Силовых машин" смогут использовать индивидуальные шаблоны и порядок выставления оффера кандидату. Новая платформа поддерживает процесс, существенно экономя ресурсы на создание и настройку отдельных шаблонов: рекрутер выбирает нужный вариант, а недостающие данные автоматически заполняются из карточки вакансии. Платформа также интегрирована с внутренними HR-системами компании: с сервисом СМС-рассылок, платформой для тестирования кандидатов и карьерным сайтом.

"HR-платформа стала для "Силовых машин" единым окном для поиска и трудоустройства кандидатов, помогла оптимизировать рутинную работу для более 500 сотрудников и регламентировать процесс найма. Нам удалось оцифровать воронки для представительств, сохранив при этом гибкую настройку сервисов. Сейчас решение тиражируется на всю сеть предприятий — уверены, что уже через 3-6 месяцев все рекрутеры и HR-руководители организации смогут увидеть первые результаты автоматизации", — прокомментировал Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора Холдинга Т1, управляющий директор вендора НОТА.

"Каждый месяц мы нанимаем в штат более 250 человек. При таких серьезных темпах роста вопрос автоматизации процесса найма — один из приоритетных. Решение от НОТА позволило нам усовершенствовать и упростить рекрутмент, а также сократить время получения обратной связи по каждому кандидату от внутренних служб компании", — отметила Наталья Тихомирова, руководитель направления подбора и адаптации персонала АО "Силовые машины".