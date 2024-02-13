Холдинг Т1 примет участие в Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах"

Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, примет участие в Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", который пройдет с 14 по 16 февраля 2024 года в Екатеринбурге.
Центральной темой форума станет развитие информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере в стремительно меняющихся условиях. В деловой программе мероприятия примут участие Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1, Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1, генеральный директор Группы "Иннотех", и Максим Кутузов, коммерческий директор Платформы Сфера (Холдинг Т1).
Алексей Фетисов выступит модератором сессии "Обеспечение безопасности цифровой среды. Мониторинг криптовалютных транзакций" (15 февраля, 10:00–11:15). В дискуссии примут участие Ольга Полякова, заместитель Председателя Банка России, Антон Лисицын, заместитель директора Росфинмониторинга, Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ, Виталий Задорожный, IT-директор Альфа-Банка, и Виктор Достов, председатель ассоциации "Электронные деньги". Эксперты обсудят, какие технологические решения эффективно обеспечивают безопасность пользователей нефиатных денежных средств, а также разберут новые методы противодействия незаконному использованию криптовалютных активов.
Дмитрий Харитонов примет участие в дискуссии на тему "Информационные технологии vs Информационная безопасность" (14 февраля, 15:30–16:45). Максим Кутузов выступит на мастер-классе "Перестройка внутренней архитектуры под импортозамещение. Опыт ВТБ" (16 февраля, 12:00–12:45).
Деловая программа форума и полная информация о сессиях доступна по ссылке.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги