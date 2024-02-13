Холдинг Т1 примет участие в Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах"

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Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, примет участие в Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", который пройдет с 14 по 16 февраля 2024 года в Екатеринбурге.