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ИТ Транспорт и связь

Холдинг Т1 примет участие в Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, примет участие в Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", который пройдет с 14 по 16 февраля 2024 года в Екатеринбурге.

Центральной темой форума станет развитие информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере в стремительно меняющихся условиях. В деловой программе мероприятия примут участие Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1, Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1, генеральный директор Группы "Иннотех", и Максим Кутузов, коммерческий директор Платформы Сфера (Холдинг Т1).

Алексей Фетисов выступит модератором сессии "Обеспечение безопасности цифровой среды. Мониторинг криптовалютных транзакций" (15 февраля, 10:00–11:15). В дискуссии примут участие Ольга Полякова, заместитель Председателя Банка России, Антон Лисицын, заместитель директора Росфинмониторинга, Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ, Виталий Задорожный, IT-директор Альфа-Банка, и Виктор Достов, председатель ассоциации "Электронные деньги". Эксперты обсудят, какие технологические решения эффективно обеспечивают безопасность пользователей нефиатных денежных средств, а также разберут новые методы противодействия незаконному использованию криптовалютных активов.

Дмитрий Харитонов примет участие в дискуссии на тему "Информационные технологии vs Информационная безопасность" (14 февраля, 15:30–16:45). Максим Кутузов выступит на мастер-классе "Перестройка внутренней архитектуры под импортозамещение. Опыт ВТБ" (16 февраля, 12:00–12:45).

Деловая программа форума и полная информация о сессиях доступна по ссылке.

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