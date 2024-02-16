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ИТ Транспорт и связь

ИТ-кампус НЕЙМАРК и Холдинг Т1 планируют развивать совместные образовательные программы

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соответствующее соглашение подписали руководители организаций в присутствии Максута Шадаева и Глеба Никитина.

Директор АНО "Проектный офис ИТ-кампуса Нижегородской области НЕЙМАРК" Валерий Черепенников и генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание прошло в присутствии министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максута Шадаева и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 16 февраля 2024 года.

"Образовательная модель ИТ-кампуса НЕЙМАРК будет построена на принципах сетевого взаимодействия между региональными вузами и ИТ-компаниями. Для нас важно, чтобы студенты обучались на практикоориентированых программах, а работодатели на выходе получали действительно высококлассных специалистов", — отметил Глеб Никитин.

Соглашение направлено на разработку и реализацию образовательных программ, решение научно-исследовательских и технологических задач, а также создание новых продуктов в сфере информационных технологий.

"Важно не только стремиться к повышению качества образования современной молодежи, но и учитывать потребности и запросы технологического бизнеса. Для этого необходимо обеспечить тесное взаимодействие научных и образовательных организаций с представителями реального сектора экономики, дать им площадку для проведения совместных исследований. Такая синергия может стать основой для появления разработок мирового уровня", — прокомментировал Валерий Черепенников.

В рамках сотрудничества также планируется участие Холдинга Т1 в образовательных проектах экосистемы ИТ-кампуса: таких как Неймарк.ИТ-Академия, Неймарк.Лекторий, Неймарк.Интенсив, Неймарк.Для учителей, а также выступления экспертов Холдинга в рамках Национальной технологической олимпиады в треке "Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы". Все это направлено на поиск и поддержку талантливой молодежи, создание для нее площадок и программ для образовательного и исследовательского роста и объединение усилий в подготовке кадров, востребованных в ИТ-отрасли.

"Вовлечение талантливой молодежи в процесс разработки технологических инноваций, их участие в работе инжиниринговых команд может ускорить формирование кадрового резерва и в целом процесс цифровизации в стране. Холдинг Т1 готов поделиться своей экспертизой с молодыми специалистами. Первоочередными направлениями для совместной работы с ИТ-кампусом станут те, по которым мы уже имеем значительный практический опыт: например, искусственный интеллект и системы поддержки принятия решений, кибербезопасность, беспилотные технологии", — рассказал генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов.

Напомним, проект по созданию Межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

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