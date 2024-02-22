Холдинг Т1 и Финтех Хаб Банка России провели финал образовательной программы

Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, и Финтех Хаб Банка России провели завершающий этап совместной образовательной программы, организованной на базе Финтех Хаба. Участники команды, продемонстрировавшей лучший результат по итогам финального задания, станут стажерами в Холдинге Т1.

Отбор на программу проходил осенью 2023 года в несколько этапов. В результате из 572 заявок был выбран 41 участник теоретического модуля, которые прошли образовательную программу и тематические тестирования. В конце января 2024 года оставшиеся 12 учеников, поделенные на 4 команды, приступили к проектной работе. В рамках этого этапа эксперты Финтех Хаба и Холдинга Т1 стали менторами студентов и консультировали их. Финалом образовательной программы стала защита кейса на тему "Практические сценарии применения смарт-контрактов", в котором ребята продемонстрировали, как можно использовать инновации в повседневной жизни. Победившая команда представила проект "СоцЧейн Протокол" — сервис, построенный на алгоритмах смарт-контрактов и позволяющий получать социальные выплаты и распоряжаться ими в пару кликов.

"Наш холдинг всегда готов делиться знаниями и экспертизой в области разработки финансовых технологий с начинающими специалистами. В дальнейшем именно они будут воплощать инновационные идеи в жизнь и вносить вклад в цифровое будущее финсектора. По этой причине программы стажировок и открытые школы — одно из ключевых направлений работы Т1. Просветительские инициативы притягивают талантливую молодежь и вдохновляют на профессиональное развитие в ИТ-сфере, что особенно ценно в условиях нехватки кадров на рынке", — отметил Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1.

Холдинг Т1 и Банк России заключили соглашение о сотрудничестве по развитию совместных образовательных программ на базе Финтех Хаба в ноябре 2023 года на Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS. Цель программы — обмен опытом в вопросах повышения квалификации кадров по темам, связанным с цифровизацией и передовыми технологиями. В рамках мероприятий Финтех Хаба Холдинг Т1 оказывает поддержку Банку России в организации просветительских и обучающих мероприятий и практик по направлениям финансовых технологий, инноваций в платежных сервисах и обеспечении информационной безопасности.