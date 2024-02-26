Алексей Фетисов: "Потребность в технологических инструментах для мониторинга криптовалютных транзакций растет"

Опасность бесконтрольного проведения криптовалютных операций обсудили на сессии "Обеспечение безопасности цифровой среды. Мониторинг криптовалютных транзакций". Модератором сессии, которая состоялась 15 февраля на площадке Уральского форума "Кибербезопасность в финансах", выступил Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

В рамках сессии Алексей Фетисов предложил спикерам оценить безопасность использования нефиатных денежных средств и эффективность современных методов противодействия незаконному применению криптовалютных активов. По информации Росфинмониторинга, только за прошлый год число незаконных операций с криптовалютами выросло вдвое. Участники встречи также обсудили регуляторные изменения, которые требуются для защиты пользователей и банков.

На сессии выступили ведущие эксперты российского финансового рынка: заместитель Председателя Банка России Ольга Полякова, заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ Вадим Кулик, заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын, ИТ-директор Альфа-Банка Виталий Задорожный и председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

"На протяжении последних нескольких лет рынок финансовых услуг проходит масштабную трансформацию. Мы наблюдаем стремительное развитие государственных цифровых валют, в том числе цифрового рубля. Одновременно с этим часть россиян уже являются участниками криптовалютного рынка — по оценкам аналитиков, их число превышает 10% населения страны. Поэтому мониторинг и регулирование использования нефиатных денег становятся необходимыми для гарантии безопасности их применения и участия в экономической деятельности", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

В ходе сессии спикеры рассказали об инструментах, которые обеспечивают безопасность использования нефиатных денежных средств. Так, Антон Лисицын, заместитель директора Росфинмониторинга, представил решение "Прозрачный блокчейн", которое создано для государственных организаций и способно выявить незаконные операции с криптовалютой. "Нашей задачей была разработка надежного инструмента для мониторинга криптовалютных транзакций. На сегодняшний день его пользователями являются более 7 тысяч участников. Планируется масштабировать решение и на другие рынки. Уже сейчас мы работаем совместно со странами СНГ и дальнего зарубежья. Соответствующий программный продукт будет использоваться для противодействия нелегальным транзакциям, проведения совместных расследований и создания доверительных отношений в условиях международной турбулентности", — прокомментировал Антон Лисицын.

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ указал на отсутствие гарантированных на государственном и межгосударственном уровнях основных регуляторных норм на рынке криптоплатежей, что делает невозможным развитие криптоплатформ как основной среды платежей в национальных валютах. "Пока сложно говорить о том, чтобы всерьез переводить в криптовалюты платежи крупных корпораций — в силу непрогнозируемых рисков. Но что касается самой технологии в отрыве от непосредственно самих валют, использование блокчейна как технологии, то да, на ней, действительно, можно построить аналог системы SWIFT. Речь могла бы идти о такой платформе, которая позволяла бы обмениваться платежами между странами-участницами. При этом внутри этой платформы необходимо создать правила, которые бы принимались всеми странами-участницами, и которые были бы публичны для любого пользователя", — подчеркнул топ-менеджер.

Ольга Полякова, заместитель Председателя Банка России, рассказала о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту, особенно подчеркнув волатильность цен и анонимность, зачастую связанную с противоправными действиями. "Однозначная позиция Банка России — мы не рассматриваем криптовалюту в качестве расчетной единицы на территории Российской Федерации. Инвестирование возможно, но встает вопрос способности инвестора адекватно оценить риски, которые он на себя принимает в ожидании высокой доходности. Центральный Банк неоднократно высказывал свое мнение о фундаментальных угрозах интеграции рынка криптовалют в финансовую систему и их негативном влиянии на благосостояние российских граждан. Подобные проекты нередко работают по принципу финансовых пирамид, либо такие валюты используются "пирамидами" для расчетов. Кроме того, использование криптовалюты в денежных операциях может привести к снижению эффективности денежно-кредитной политики и рискам финансовой стабильности. Поэтому многие страны приходят к выводу о необходимости выпуска цифровых валют центральных банков. Этот инструмент принципиально отличается от криптовалюты и является национальным платежным средством. Цифровой рубль, эмитированный Банком России, дает физическим и юридическим лицам гарантии безопасности его применения", — прокомментировала Ольга Полякова.

Подробная информация о сессии доступна по ссылке.