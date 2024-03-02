Технологии Сбера помогут участникам Всемирного фестиваля молодежи раскрыть свой потенциал

Банк выступит генеральным партнёром фестиваля и представит его гостям возможность прикоснуться к передовым технологиям.

Сбер выступит генеральным партнёром Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт в Сочи 1–7 марта 2024 года. Банк представит участникам фестиваля свои лучшие технологии, сервисы и активности, чтобы помочь молодым людям раскрыть свой потенциал и сделать фестиваль незабываемым.

На церемонии открытия Сбер подарит каждому возможность стать ближе к своей мечте. В кульминационный момент церемонии 8 тыс. человек смогут единовременно загадать свою мечту в специальном приложении фестиваля. После этого нейросеть Сбера Kandinsky визуализирует эту мечту (изображение можно будет скачать себе на телефон), а нейросетевая модель GigaChat расскажет, какие мероприятия фестиваля помогут её приблизить.

В технопарке Сбера, который будет работать в планетарии "Сириус", реальный и виртуальный миры сплетутся в один благодаря искусственному интеллекту. Посетители узнают, как инновации помогают людям приближать будущее и сохранять связь с прошлым. Под куполом планетария развернётся захватывающее мультимедийное шоу — путешествие в прошлое. А затем каждый сможет лично побеседовать с цифровыми аватарами великих русских писателей.

Также в технопарке любой сможет почувствовать себя художником и дать волю фантазии. С помощью нейросети Kandinsky можно будет "раскрасить" объёмную матрёшку в разных стилях живописи. Изображение, созданное на тач-стойке, будет проецироваться на физический арт-объект. Свою работу легко сохранить в "цифре", чтобы потом поделиться ею с близкими.

В лаунж-зоне "Мечтатели" Сбер представит технологию deep fake. Предусмотрена насыщенная образовательная программа и кинопоказы. Интерактивный арт-объект "Дерево мечтателей" визуализирует мечты гостей в виде листьев на цифровом дереве желаний. Также здесь участники и гости фестиваля могут узнать о школе программирования — "Школа 21", а также познакомиться еще с одним проектом Сбера и "Школы 21" — бесплатный конкурс "Цифровой марафон". В рамках него любой житель России старше 18 лет может проверить свои цифровые навыки и прокачать их. Конкурс включает в себя онлайн-игру, тестирование, цифровой диктант и финал в Москве. Участники сами определяют собственный уровень цифровых навыков и знаний и соревнуются с равными. От выбранного уровня зависят сложность задач и призы.

Особое внимание на фестивале банк уделит устойчивому развитию и ESG-повестке. Со 2 по 6 марта на площадках фестиваля Сбер проведёт серию лекций и практических занятий для старшеклассников ― EcoSberLabs. Ребята обсудят текущие климатические и экологические вызовы, познакомятся с экопроектированием и зелёными технологиями, а также с инструментами ИИ, стоящими на страже планеты и общества.

Участники EcoSberLabs разделятся на два потока. Первый будет создавать свой экостартап: старшеклассники изучат все шаги построения стартапа, подготовят презентацию, освоят техники публичных выступлений и представят свой проект инвесторам. Команды второго потока познакомится с методиками форсайта, чтобы потом с помощью AI-сервисов Сбера GigaChat и Kandinsky создать форсайт-комикс. Цель комикса — сформировать сценарий будущего, в котором природа, технологии и человек сосуществуют в гармонии. Свои инициативы участники презентуют на ярмарке проектов EcoSberLabs.

Сбер и "ОПОРА РОССИИ" 3 марта проведут для молодых предпринимателей командную игру "Завод". Её участникам предстоит запустить производство, провести цифровую трансформацию компании и привести её к прибыли. В сценарий игры интегрированы принципы социальной, экологической и корпоративной ответственности: зелёная цепочка поставок, производственная безопасность, забота о сотрудниках и экологическое страхование.

В рамках научно-технологического хакатона 4 марта эксперты Сбера помогут участникам фестиваля создать "Атлас устойчивого развития". Молодые люди выберут актуальную для своей страны или региона проблему, связанную с достижением Целей устойчивого развития (ЦУР ООН). Задача ― выявить актуальные ESG-риски, предложить варианты их митигации и найти возможные пути решения. В финале нейросеть Kandinsky поможет ребятам визуализировать их решение на портале FusionBrain.ai от Института AIRI.

Также 4 марта Сбер проведёт первую в этом году сессию под эгидой международной конференции AI Journey, посвящённую передовым разработкам в генеративном искусственном интеллекте, роли AI в модели человекоцентричности, а также популяризации технологий среди молодежи.

А ещё участником фестиваля можно будет стать из любой точки мира. Для тех, кто не может приехать в Сочи лично, банк создал удивительную метавселенную. В режиме реального времени она позволяет исследовать виртуальное пространство фестиваля, проходить квесты, смотреть прямые трансляции с площадок форума, получать спецпредложения, промокоды и другие бонусы от Сбера.

Всемирный фестиваль молодёжи — самое масштабное молодёжное событие в мире, которое пройдёт по указу президента России Владимира Путина. Фестиваль примет 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.