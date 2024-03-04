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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 и "Навстречу переменам" сфокусировались на поддержке цифровых социальных проектов

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам" проанализировали эффективность цифровизации в социальных проектах. Оказалось, диджитал-формат увеличивает количество благополучателей в 2 раза течение года.

Фото: предоставлено Tele2

Социальные онлайн-проекты для детей позволяют снизить зависимость от дефицита специалистов в небольших населенных пунктах и повышать качество жизни детей и подростков. Диджитал-решения кратно увеличивают количество вовлеченных в образовательные, инклюзивные и направленные на улучшение здоровья проекты. Их некоммерческая и волонтерская составляющие способствуют улучшению жизни детей и подростков из социально уязвимых категорий населения.

Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам" фокусируются на развитии онлайн-проектов социальных предпринимателей. В среднем 21% заявок на конкурс "Навстречу импакт-стартапам" приходится на диджитал-решения. За время сотрудничества Tele2 и "Навстречу переменам" финалистами конкурса стали лидеры 25 онлайн-проектов: они получили финансовую, экспертную и информационную помощь от фонда и компании. Чтобы поддержка цифровых проектов была точечной и соответствовала их специфике, в 2022 году Tele2 учредила специальную номинацию "Лучший цифровой проект для детей". Эксперты фонда адаптировали программу обучения и оценки социального воздействия.

Индивидуальный подход приносит результаты: проекты увеличивают количество благополучателей в среднем в 2 раза в течение года после получения поддержки. При этом обучение не заканчивается: в течение трех лет проекты продолжают получать поддержку в комплексной программе для социальных предпринимателей "Инкубатор".

Диджитал-проекты, получившие поддержку от Tele2 и "Навстречу переменам", направлены на улучшение различных сфер жизни детей и подростков. В сфере медицины и здоровья работают:

  • Мобильное приложение Stop-Hemangioma. Приложение позволяет дистанционно отслеживать течение гемангиомы — сосудистого образования — у детей, чтобы минимизировать риски осложнений;
  • Мобильное приложение Dana Says. Приложение для ежедневного развития речи и артикуляции ребенка, которое можно использовать самостоятельно или вместе с занятиями с логопедом;
  • Платформа "Доктор Жест". Выпускник программ фонда АНО "Услышать тишину" создала платформу для людей с нарушением слуха, которая на основе искусственного интеллекта позволяет общаться с врачом: диагноз и рекомендации по лечению переводятся в текст для слабослышащих, в жестовый язык — для глухих.

Среди проектов, ориентированных на обучение специалистов, — информационный проект "Поза 24/7". Он проводит обучение по правильному позиционированию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата не только для родителей, но и для специалистов-реабилитологов и врачей.

На устранение неравенства в образовании направлен проект "Педагоги-волонтеры". Это всероссийское движение преподавателей, которые на волонтерской основе готовят детей из малообеспеченных семей или оставшихся без родителей к экзаменам и поступлению в университет. Занятия проходят дистанционно.

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