Tele2 и "Навстречу переменам" сфокусировались на поддержке цифровых социальных проектов

Tele2, российский оператор мобильной связи, и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам" проанализировали эффективность цифровизации в социальных проектах. Оказалось, диджитал-формат увеличивает количество благополучателей в 2 раза течение года.
Социальные онлайн-проекты для детей позволяют снизить зависимость от дефицита специалистов в небольших населенных пунктах и повышать качество жизни детей и подростков. Диджитал-решения кратно увеличивают количество вовлеченных в образовательные, инклюзивные и направленные на улучшение здоровья проекты. Их некоммерческая и волонтерская составляющие способствуют улучшению жизни детей и подростков из социально уязвимых категорий населения.
Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам" фокусируются на развитии онлайн-проектов социальных предпринимателей. В среднем 21% заявок на конкурс "Навстречу импакт-стартапам" приходится на диджитал-решения. За время сотрудничества Tele2 и "Навстречу переменам" финалистами конкурса стали лидеры 25 онлайн-проектов: они получили финансовую, экспертную и информационную помощь от фонда и компании. Чтобы поддержка цифровых проектов была точечной и соответствовала их специфике, в 2022 году Tele2 учредила специальную номинацию "Лучший цифровой проект для детей". Эксперты фонда адаптировали программу обучения и оценки социального воздействия.
Индивидуальный подход приносит результаты: проекты увеличивают количество благополучателей в среднем в 2 раза в течение года после получения поддержки. При этом обучение не заканчивается: в течение трех лет проекты продолжают получать поддержку в комплексной программе для социальных предпринимателей "Инкубатор".
Диджитал-проекты, получившие поддержку от Tele2 и "Навстречу переменам", направлены на улучшение различных сфер жизни детей и подростков. В сфере медицины и здоровья работают:
- Мобильное приложение Stop-Hemangioma. Приложение позволяет дистанционно отслеживать течение гемангиомы — сосудистого образования — у детей, чтобы минимизировать риски осложнений;
- Мобильное приложение Dana Says. Приложение для ежедневного развития речи и артикуляции ребенка, которое можно использовать самостоятельно или вместе с занятиями с логопедом;
- Платформа "Доктор Жест". Выпускник программ фонда АНО "Услышать тишину" создала платформу для людей с нарушением слуха, которая на основе искусственного интеллекта позволяет общаться с врачом: диагноз и рекомендации по лечению переводятся в текст для слабослышащих, в жестовый язык — для глухих.
Среди проектов, ориентированных на обучение специалистов, — информационный проект "Поза 24/7". Он проводит обучение по правильному позиционированию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата не только для родителей, но и для специалистов-реабилитологов и врачей.
На устранение неравенства в образовании направлен проект "Педагоги-волонтеры". Это всероссийское движение преподавателей, которые на волонтерской основе готовят детей из малообеспеченных семей или оставшихся без родителей к экзаменам и поступлению в университет. Занятия проходят дистанционно.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)