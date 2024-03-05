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Транспорт и связь Экономика и бизнес

ИРИ запускает познавательно-развлекательный канал "Мы"

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Весной 2024 года зрители по всей стране увидят документальные и образовательные проекты, реалити-шоу и тревел-шоу, проекты для детской и подростковой аудитории, художественные сериалы, созданные при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Канал будет доступен в широких пакетах операторов IPTV, кабельного телевидения и в онлайн-кинотеатрах. Действующие абоненты получат доступ к нему в общем пакете услуг.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Канал начнет вещание в марте на онлайн-платформе Wink.ru и на других площадках, которые будут объявлены дополнительно.

Организацией производства и вещания, дистрибуцией и маркетингом телеканала занимается группа компаний "Медиа-Телеком" (совместное предприятие НМГ и "Ростелекома").

Контент на канале "Мы" будет объединен по семи тематическим категориям: "Мы.Страна", "Мы.Люди", "Мы.Культура", "Мы.История", "Мы. Дело", "Мы.Наука" и "Мы.Технологии". В программе — молодежные сериалы "Саня, газуй!", "Естественный отбор", "Сама дура", онлайн-шоу "Уездный доктор", тревел-шоу "Куда глаза не глядят" с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем, кулинарное тревел-шоу "Пахнет вкусно!" и другие проекты. Канал предоставит доступ к разнообразному контенту, поддержанному ИРИ и размещенному на различных интернет-площадках, в одной точке.

"За несколько лет нашей работы появилось много талантливых проектов, которые набирают миллионы просмотров в интернете. И мы приняли решение делиться ими и с телевизионной аудиторией. А пользователи IPTV и кабельного телевидения — это около 50 миллионов зрителей по всей России. При этом онлайн-формат для ИРИ по-прежнему остается приоритетным: на канале будут показываться те проекты, которые не просто вышли, а "прожили" достаточно времени в сети. Какой это период — определяют правообладатели проекта, его производители и дистрибьюторы", — сказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

"Мы уверены, что новый телеканал привлечет внимание самой широкой аудитории. У ИРИ уже не одна тысяча часов качественного и глубокого контента, который рассказывает о нашей стране во всем ее многообразии — об удивительных людях, героях прошлого и настоящего, о культуре и искусстве, истории, спорте, уникальных местах и природе. Поэтому канал будет интересен жителям всех регионов страны", — подчеркнул генеральный директор компании "Медиа-Телеком" Александр Косарим.

Подробная программа будет объявлена позже.

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