Участники Всемирного фестиваля молодежи узнали о применении искусственного интеллекта в жизни и науке

На фестивале прошла первая в этом году сессия международной конференции Сбера "AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта".

В рамках Всемирного фестиваля молодёжи прошла первая в этом году сессия международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта". Ведущие российские и международные эксперты рассказали участникам фестиваля о передовых разработках в генеративном AI и применении современных технологий в жизни и научных исследованиях.

На сессии состоялось сразу три трека: AI Stars (Звёзды искусственного интеллекта); AI Generative Universe (Вселенная генеративных моделей) и New Science Horizons with AI (Новые научные горизонты с искусственным интеллектом).

Денис Димитров, управляющий директор по исследованию данных Сбербанка, руководитель научной группы Generative AI, научный консультант Института искусственного интеллекта AIRI, рассказал участникам сессии об истории создания современных генеративных моделей, особенностях их обучения и тестирования.

Затем кандидат технических наук, руководитель научной группы FusionBrain Института искусственного интеллекта AIRI Андрей Кузнецов спрогнозировал будущее больших мультимодальных моделей, рассказал о причинах их быстрого развития и почему для сильного AI необходимо моделировать коммуникацию не только с помощью текста, но и с помощью изображений, аудио и видео. Также спикер представил новые тренды развития генеративного искусственного интеллекта, например, мультиагентный подход, который позволяет усилить мультимодальные модели.

Независимый эксперт по видеоиграм и интернет-технологиям Александр Кузьменко прочитал лекцию "Игры для нейросети: как AI научился создавать комплексные интерактивные миры", в которой рассказал о развитии искусственного интеллекта в гейминге и применении нейросетей для создания диалогов, персонажей и игровых миров.

Директор Института физики и квантовой инженерии Университета "МИСИС", Руководитель научной группы "Квантовые информационные технологии", общественный посол ВФМ-2024 Алексей Фёдоров рассказал участникам сессии AI Journey о связи квантов и искусственного интеллекта, обучении нейросетей на данных физических экспериментов и как квантовое машинное обучение влияет на скорость решения задач и операций.

Инженер-исследователь группы "Биоинформатика" Института искусственного интеллекта AIRI Андрей Шевцов посвятил своё выступление применению искусственного интеллекта для решения одной из важных задач современной биологии — генерации новых белков.

Лекция Олега Артюгина, исполнительного директора-начальника Центра развития технологий AI во благо общества Сбербанка была посвящена технологиям искусственного интеллекта, которые применяются для сохранения и изучения биоразнообразия, контроля численности популяции диких животных, их детекции и идентификации на примере применения технологий компьютерного зрения для фотоидентификация амурских тигров.

Известный мировой эксперт в области искусственного интеллекта, футурист и основатель AI Sentiment Tech Крэйг Винг в своём выступлении особое внимание уделил тому, как новые технологии влияют на личную жизнь, семью и работу.

Спикер также проанализировал, как современная молодёжь может не только выжить под постоянным натиском технологий искусственного интеллекта, но и процветать и строить своё будущее в мире алгоритмов.

Другой международный эксперт, независимый консультант компании Digital Matters и основатель Tech Whisperer Limited Джасприт Биндра рассказал о применении больших языковых моделей, нейросетей и машинного обучения в экономике и бизнесе, а также о влиянии развития технологий на появление новых профессий и развитие рынка труда.

Всемирный фестиваль молодёжи — самое масштабное молодёжное событие в мире, которое проходит по Указу Президента России Владимира Путина. Фестиваль принимает 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. Организатором Всемирного фестиваля молодёжи выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Сбер — генеральный партнёр фестиваля.