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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" создал телеком-инфраструктуру для "Игр Будущего" в Казани

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком", крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, обеспечил скоростными каналами связи площадки проведения международных "Игр Будущего" в Казани.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Оператор построил оптику до основных турнирных площадок: выставочного комплекса "Казань-Экспо", ледового дворца "Татнефть Арена", дворца единоборств "Ак Барс", спортивного комплекса "Казанская академия тенниса", экстрим-парка "УРАМ", IT-парка им. Башира Рамеева, в городе инноваций Иннополисе, Казанском государственном цирке, — а также спорткомплексе "Искандер" и ледовом дворце "Зилант", где проводились тренировки.

Специалисты компании подвели ко всем объектам оптические магистрали, смонтировали 62 узла доступа с защитой от DDoS-атак, настроили 24 VPN-канала и проложили 25 темных волокон для трансляции события на федеральных телеканалах.

Во время проведения соревнований специалисты компании 24/7 обеспечивали контроль и безопасность созданной телеком-инфраструктуры.

"Игры Будущего" не только открыли большие возможности для развития спорта в целом, но и позволили перейти на новый уровень цифровизации спортивных объектов. Созданная "Ростелекомом" инфраструктура отработала во время соревнований в штатном режиме, пройдя проверку на прочность", — отметил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

"Наше участие в "Играх Будущего" — один из ответственных проектов. Выступая инфраструктурным партнером крупнейших мероприятий по всей стране, мы осознавали, какими могут быть требования к объемам и скорости передачи данных для турниров такого уровня. Чтобы гарантировать максимальный уровень надежности работы сети, мы построили инфраструктуру связи практически с нуля. Наши каналы связи обеспечивали в течение двух недель работу всех цифровых систем и сервисов. Суммарный объем трафика превысил 700 терабайт", — сказал старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО "Ростелеком" Алексей Сапунов.

"Понимая степень ответственности нашего участия в "Играх Будущего", мы решили сделать надежную, соответствующую современным стандартам безопасности, инфраструктуру, чтобы в дальнейшем не искать временных компромиссных вариантов, и в ноябре прошлого года приступили к реализации проекта. За три месяца выполнен беспрецедентный объем работ: до всех объектов построены подземные коммуникации, подведена оптика, а для международного выставочного центра "Казань Экспо" создан скоростной защищенный канал повышенной отказоустойчивости с географическим резервированием. Длина его трассы составляет 42 километра. Обеспечив практически все основные спортивные площадки Казани каналами связи, мы открыли для Татарстана возможности создавать высокотехнологические пространства и в перспективе проводить в республике мероприятия любого масштаба", — заявил директор филиала ПАО "Ростелеком" в Республике Татарстан Павел Гонцов.

Для регистрации в сети использовался сервис "Ростелекома" "Wi-Fi для гостей". Посетители подключались к Wi-Fi с помощью СМС или ID участника. За время проведения игр авторизацию прошли порядка 6 400 уникальных пользователей.

"Ростелеком" выступает инфраструктурным партнером различных проектов в Республике Татарстан. В Казани и других крупных городах инфраструктура провайдера используется для проведения крупнейших международных мероприятий.

Международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего" проводился в Казани с 21 февраля по 3 марта. Соревнования впервые объединили классический спорт, киберспорт и технологии.

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