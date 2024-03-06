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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Мифы и реальность о рекламных СМС-рассылках

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Рекламные СМС-рассылки, как это часто бывает с профессиональными решениями, окружены мифами и легендами, которые вызывают дискуссии о перспективах этого вида маркетинга. В вопросе разбирается Виктория Ткачук, руководитель по развитию мобильной рекламы билайн adtech — подразделения по рекламным технологиям билайн бизнес.

Фото: freepik.com

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Миф 1: Рекламные СМС-рассылки — устаревший способ продвижения

Вопреки этому расхожему мнению СМС-рассылки по-прежнему остаются результативным инструментом маркетинга. Это подтверждается нашим собственным опытом: в 2023 году клиенты билайн adtech запустили на 96% больше СМС-кампаний, чем в 2022. Такая статистика объяснима. СМС доставляет рекламу буквально "в руки" потенциальным покупателям, обеспечивая высокий процент отклика и являясь конверсионным инструментом.

Миф 2: Рекламные СМС содержат только назойливую рекламу

Это не так, если СМС таргетируются на потенциально заинтересованную аудиторию и содержат выгодное предложение — скидки, акции, новинки. В таком случае коммуникация становится персонализированной и целевой. В нашей практике мы стараемся максимально уберечь пользователей от спама: во-первых, ограничивать количество сообщений, которые может получать пользователь, во-вторых, рекламные креативы проверяются на достоверность, этичность и соответствие закону о рекламе.

Миф 3: Рекламные СМС являются формой мошенничества

Хотя существуют случаи мошенничества через СМС, рассылки — признанный инструмент среди цивилизованных компаний, поэтому в большинстве случаев СМС содержат достоверную и честную информацию. Этому способствует и фокус операторов в области контроля качества коммуникаций. Мы проверяем рекламодателей: верифицируем принадлежность бренда, товарного знака, имени отправителя именно данному заказчику, запрашиваем официальные подтверждающие документы. Кроме того, СМС-кампании содержат приписку с указанием юридического лица рекламодателя, его ИНН или ОГРН, по которому абоненты сами в открытых источниках могут проверить информацию.

Миф 4: Рекламные СМС нарушают приватность

Компании обязаны соблюдать правила получения от пользователей предварительного согласия на рекламу. Поэтому, если вы получаете нежелательные сообщения, у вас есть право отказаться от них.

Как это можно сделать:

  • обратиться в поддержку вашего оператора связи с просьбой отозвать согласие на получение рекламных сообщений
  • обратиться в офис продаж оператора и написать заявление на отключение рекламы

Необходимо, однако, иметь в виду, что в таком случае отключается только та реклама, которая проверяется оператором. Остается реклама от рекламодателей, которым вы напрямую дали свой номер телефона и согласие на получение рекламы. Например, получив карту лояльности в торговой сети, вы подтвердили, что готовы получать от нее рекламную информации. В таком случае от рекламы можно отказаться, обратившись непосредственно в данную сеть.

Миф 5: Рекламные СМС неэффективны

На самом деле, многое зависит от самого сообщения и времени его отправки. По нашему опыту кампаний, эффективное сообщение содержит три блока: суть предложения (Что предлагаем? Почему это выгодно? Где купить?), призыв к действию и ссылку.

Что касается времени рассылки сообщения, то тут нужно учитывать часовой пояс, расписание акции, календарь выходных и праздников и другие факторы. Например, если у вас кофейня и вы проводите презентацию книги, лучшее время для рассылки — за несколько часов до мероприятия с таргетингом на людей, находящихся недалеко от кофейни. Так пользователи успеют дойти до вас, выпить кофе и послушать презентацию.

По данным внутреннего исследования билайн adtech 85% всех абонентов читают СМС в первые 10 минут после получения. Немного рекламных инструментов дают возможность коммуникации с пользователем буквально в режиме реального времени — и поэтому так важно, чтобы коммуникация была правильной.

Миф 6: Рекламные СМС-рассылки — это дорогое удовольствие

Современные сервисы позволяют проводить СМС-рассылки по относительно невысокой цене. Так, большинство рекламодателей используют всего несколько недорогих параметров подбора целевой аудитории.

Среди самых популярных параметров:

  • город или район города
  • возраст, пол
  • интересы пользователей, например, к покупке недвижимости, поиску работы, покупке техники
  • спрос пользователей на контент, который может быть близок по тематике к вашему бизнесу

Таргетинг помогает делать рассылки с точечными предложениями на разные группы целевой аудитории. Это позволяет последовательно тестировать группы на интерес к предложению, экономно расходуя бюджет и перенаправляя его на эффективные сегменты.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

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