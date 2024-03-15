Группа "Иннотех" станет участником конференции CNews "Импортозамещение ИТ 2024"

Группа "Иннотех", ведущий поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, традиционно принимает участие в ежегодной конференции "Импортозамещение ИТ", организованной ИТ-изданием CNews. На мероприятии 19 марта компания представит свои наработки в области создания импортонезависимых инфраструктурных решений для бизнеса.
Особое внимание будет уделено отечественной службе каталогов, решению, которое позволяет представлять ресурсы организации в виде иерархии, а также консолидировать информацию о них. В продукте реализован набор функциональности для бесшовной миграции с Windows на любую отечественную ОС, не нарушив бесперебойную работу.
Среди ключевых преимуществ: быстрое развертывание, работа в гетерогенной среде, поддержка территориально распределенной топологии организации. Решение построено с помощью архитектуры, которая обеспечивает быстрое вертикальное и горизонтальное масштабирование. Более того, служба каталогов разработана с использованием Open Source технологий и зарегистрирована в Едином реестре российского ПО, благодаря чему исключен риск остановки сервисной поддержки ПО.
Помимо этого продукта, будут продемонстрированы и другие инфраструктурные решения: служба управления конфигурациями и служба идентификации и управления доступом. На стенде № 1 эксперты Группы "Иннотех" расскажут о ключевых возможностях, преимуществах заявленных продуктов и решаемых задачах, а также покажут интерфейсы взаимодействия, опишут технологический стек, расскажут про опыт внедрения и продемонстрируют дорожную карту развития продуктов.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги