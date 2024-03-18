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ИТ Транспорт и связь

Вендор НОТА подтвердил совместимость DION и "РЕД ОС"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский вендор НОТА (Холдинг Т1) подтвердил совместимость собственной платформы корпоративных коммуникаций DION с импортонезависимой операционной системой РЕД ОС от компании РЕД СОФТ.

Теперь пользователи устройств на базе РЕД ОС могут перейти на российскую ВКС-платформу DION. Развернуть ее можно в гибридном формате или on-premise. Совместимость продуктов РЕД ОС и DION подтверждена тестами.

Для проведения эксперимента в тестовой лаборатории вендора НОТА на базе платформы DION было создано клиентское приложение, адаптированное под операционную систему "РЕД ОС". Оно прошло полный цикл тестирования в варианте "гибрид" и on-premise в окружении "РЕД ОС". В ходе испытаний была подтверждена полная совместимость платформы и операционной системы, достигнуты высокие показатели производительности и удобства использования.

Платформа DION для РЕД ОС подойдёт для тех заказчиков, которые планируют отказаться от использования продуктов зарубежных вендоров в пользу безопасной российской ВКС-системы в любом, предлагаемом вендором НОТА, форм-факторе: облаке, гибридной инсталляции или on-premise.

"В целях полноценного ИТ-импортозамещения российский вендор НОТА тестирует создаваемое им ПО на совместимость с отечественными операционными системами, в первую очередь, с РЕД ОС, получившей широкое распространение. Это имеет большое значение для заказчиков продуктов НОТА, которые в силу специфики деятельности работают только с отечественным ПО или используют ИТ-решения на базе открытого кода. Доказав совместимость с РЕД ОС, мы фактически можем предложить бизнесу не только современную платформу корпоративных коммуникаций, но и гарантировать поддержку её интеграции с отечественными настольными и серверными операционными системами", — прокомментировал Юрий Мацыгин, руководитель производственного блока вендора НОТА (Холдинг Т1).

"Совместимость платформ для корпоративных коммуникаций с отечественными операционными системами имеет критическое значение для достижения технологического суверенитета и безопасности бизнеса. Мы рады, что подтверждённая совместимость продуктов от DION и РЕД СОФТ предоставляет рынку отличное решение для корпоративных пользователей", — комментирует Рустам Рустамов, заместитель генерального директора РЕД СОФТ.

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