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Транспорт и связь Экономика и бизнес

ИИ в разы повысил эффективность планирования сети билайн

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн разработал новый программный комплекс "Интеллектуальный планировщик", который в разы ускорил работу по подготовке планов развития сотовой сети.

Фото: freepik.com

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Комплекс в автоматическом режиме определяет проблемные зоны на сети — как по емкости, так и по покрытию, — и разрабатывает адресные планы развития. "Интеллектуальный планировщик" интегрирован во все внутренние базы данных компании, что позволяет выполнять расчеты на основе маркет-прогнозов трафика, оценивать эффект от партнерских программ, учитывать в расчетах текущие и будущие базовые станции (БС), а также выбирать тип подключения новых БС в транспортную сеть, рассчитывая при этом длину ВОЛС, подбирая ответные части радиорелейных линий и назначая спутниковые каналы для БС в самых отдаленных локациях.

Благодаря искусственному интеллекту происходит постоянное самообучение расчетного комплекса — учитывается обновление абонентских устройств, рефарминги спектра, перераспределение нагрузки между базовыми станциями, изменения транспортных потоков и миграция населения в новые микрорайоны. Программа анализирует более 10 млн параметров при составлении моделей для прогнозирования скорости передачи данных в конкретной локации. На основе полученных результатов выполняется автоматический подбор технических решений для расширения сети.

Ольга Рамина, директор по развитию сети радиодоступа ПАО "ВымпелКом":

"На рынке сегодня нет готовых решений, которые могут совмещать расчеты по емкости и покрытию сети с автоматической подготовкой бизнес-кейсов. Но в "Интеллектуальном планировщике" удалось реализовать этот сложный алгоритм: по нажатию одной кнопки выполняется полный анализ покрытия всей территории РФ с учетом самых актуальных 3D-карт местности, определяются зоны, где покрытие и сервис LTE недостаточные, и рассчитывается проект по "закрытию белых пятен". Благодаря внедрению "Интеллектуального планировщика" в рабочий процесс мы реализовали рекордную программу рефармингов по всей стране, что, в свою очередь, дало +25% к скорости мобильного интернета для наших клиентов".

Еще одной важной особенностью нового программного комплекса является способность планировать сеть "лицом к абоненту". "Интеллектуальный планировщик" использует обезличенный сбор данных с мобильных терминалов абонентов, на основе которых строит "тепловые карты" для точного определения места размещения новых БС.

Кроме того, комплекс работает с оборудованием всех вендоров, в том числе может быть совместим с отечественными решениями и работать с растровыми картами. Это позволяет гибко настраивать систему под разные критерии.

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В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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