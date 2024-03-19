T1 Cloud представил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis в облаке

Клиентам T1 Cloud стали доступны сразу три облачных сервиса в формате Managed Services (управляемые сервисы) на основе актуальных версий систем управления базами данных PostgreSQL, MongoDB и Redis.

Сервисы запущены по модели Platform as a Service (PaaS, платформа как услуга) на базе технологий с открытым исходным кодом и предназначены для хранения, быстрой обработки и управления большими объемами информации. С их помощью компании получают готовые инструменты из облака для эффективной работы с разными типами данных и все необходимые функции, обеспечивающие надежность и высокую доступность хранимых объемов информации: динамически масштабируемые вычислительные ресурсы, обновление, мониторинг работоспособности и поддержание производительности систем, резервное копирование и администрирование. Теперь клиенты провайдера могут оперативно развернуть СУБД необходимой конфигурации под требуемую нагрузку, сокращая затраты на собственную инфраструктуру и ее поддержку.

Сервисы баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis, имеющие управление из облака T1 Cloud, подходят для бизнеса разного уровня и проектов любого масштаба. Крупным и enterprise-компаниям их использование предоставляет прозрачную модель затрат и прогнозирования бюджета, а также необходимую гибкость и масштабирование ресурсов в процессах разработки и тестирования приложений, что значительно ускоряет вывод новых продуктов на рынок. Даже при резком увеличении трафика и пиковых нагрузках, облачная инфраструктура провайдера обеспечивает быстрый отклик и стабильную работу бизнес-приложений, требующих непрерывную доступность данных. Это особенно актуально компаниям из сфер ритейл и e-commerce, а также для клиентов из финансовой отрасли, которые обрабатывают транзакции в режиме реального времени. При этом для небольших команд и стартапов управление данными с помощью облачных сервисов T1 Cloud дает возможность перераспределить ресурсы команды ИТ-специалистов, связанные с обслуживанием баз данных, на решение более приоритетных задач по развитию бизнеса.

Настройка управляемых сервисов, хранение и работа с данными организована с учетом повышенных требований к безопасности облака, соответствие которым T1 Cloud обеспечивает благодаря комплексному подходу и многоуровневой системе защиты информации. Аттестация инфраструктуры провайдера в соответствии с 152 ФЗ, 187 ФЗ и ГОСТ Р 57580 дает возможность компаниям размещать и обрабатывать в облаке T1 Cloud персональные и финансовые данные, а также объекты критической информационной инфраструктуры любой категории значимости.

Сервисы управляемых баз данных предоставляются по модели подписки c гарантированным уровнем SLA, расширенным обслуживанием и круглосуточной технической поддержкой от специалистов T1 Cloud.

"Эффективность практически любой компании сегодня все больше зависит от того, насколько быстро и качественно она умеет принимать решения, основанные на аналитике данных. В этих условиях системы управления базами данных становятся одним из критичных сервисов для бизнеса. Поэтому при развитии нашего PaaS-портфеля, мы в первую очередь сфокусировались на возможности предоставить с помощью облака T1 Cloud доступ к таким востребованным решениям, как PostgreSQL, MongoDB, и Redis. Теперь компании могут в течение 10 минут запустить базы данных, управление которыми происходит всего в нескольких кликов через единый интерфейс: пользователям нужно только определиться с размером мощностей и настроить ряд индивидуальных параметров. Это позволяет бизнесу быстро решать совершенно разные по типу и сложности задачи по управлению данными, без необходимости заботиться о настройке и поддержке систем. Учитывая потребности клиентов T1 Cloud, в ближайшем будущем мы планируем расширить перечень управляемых PaaS-услуг новыми типами сервисов, которые представим в нашем облаке", — прокомментировал Андрей Никитин, директор по продуктам T1 Cloud.