НОТА и Ростелеком объединят ресурсы для продвижения цифровых продуктов

Новый российский вендор НОТА (Холдинг Т1) подписал меморандум о стратегическом партнёрстве с ПАО "Ростелеком". Компании договорились объединить ресурсы для продвижения цифровых продуктов и услуг, в частности ВКС-сервиса DION, а также обмениваться опытом в рамках консультационных и рабочих групп.

Помимо обмена знаниями и экспертизой ещё одним направлением совместной деятельности НОТА и "Ростелекома" станет участие в научно-практических конференциях, форумах и семинарах в сфере ИТ.

"Развитие партнерства направлено на создание благоприятных условий масштабирования цифровых продуктов и сервисов обеих компаний. Совместная работа поможет заказчикам на пути к формированию собственного технологического суверенитета с учетом высочайших стандартов качества и функциональности. В частности, планируем развивать платформу корпоративных коммуникаций DION — её уже используют многие отечественные компании, и мы продолжим развивать сервис с привлечением экспертизы сильного партнёра", — сказал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (Холдинг Т1).

"Подписание меморандума открывает новые возможности для развития сотрудничества двух компаний-лидеров. Объединение цифровой экспертизы и совместные усилия по её продвижению позволят нам расширить предложение технологичных отечественных решений и продуктов для корпоративных клиентов. Совместно разрабатывая качественные и надежные ИТ-системы для бизнеса, мы помогаем российским компаниям успешно решать задачи импортозамещения и укрепляем технологический суверенитет страны", — заявил Александр Ткаченко, директор департамента по развитию интеграционных решений ПАО "Ростелеком".