Отличить одного "китайца" от другого: как выбрать смартфон

Китайские бренды усиливают присутствие в России и открыто говорят о своих планах по лидерству в продажах умных устройств и смартфонов. Так, Tecno на днях озвучила планы об открытии в России 30–50 брендированных точек. В салонах сотовой связи помимо привычных флагманов появилось много моделей с непривычными названиями. B интервью Волга Ньюс Дмитрий Кузнецов, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2, рассказал, на какие смартфоны и бренды спрос растет уже сейчас и на какие параметры стоит обращать внимание при выборе из десятка пока малознакомых вариантов.

Китайцы заслуживают доверие

Сегодня в фирменной рознице Tele2 наиболее частые запросы покупателей касаются либо расширенного функционала устройства, либо приверженности определенному бренду. Те, кто выбирает новый смартфон, чтобы играть онлайн, снимать контент или устанавливать комплекс программ для работы, стали чаще покупать новые для России бренды. В то же время поклонники давно завоевавших известность компаний не рассматривают альтернативные варианты и идут "на имя".

В текущей ситуации оба подхода к выбору устройств верные и логичные. По данным Tele2, жители Приволжья постепенно отходят от традиций и активно интересуются китайскими брендами. В салонах Tele2 за период с января по середину марта на устройства Samsung приходится 12% объема продаж, хотя годом ранее эта доля составляла 20%. IPhone в структуре продаж остался в пятерке самых продаваемых брендов только в Татарстане (9%). В большинстве регионов Приволжья лидерство делят Xiaomi, Infinix и Tecno (по 15%). По словам Дмитрия Кузнецова, ассортимент салонов стал другим, более разнообразным, и это отражается на процессе выбора: "Да, нужно время, чтобы разобраться в вариантах и получить опыт использования. Тот же Xiaomi когда-то также был очередным новым брендом с труднопроизносимым названием. Покупатели постепенно отходят от стереотипа, что "хорошие — это только известные", больше узнают о "начинке", сверяют нужный функционал и технические параметры гаджетов, оценивают, справятся ли они с объемом задач. Также одним из важных факторов при покупке остается цена, и здесь многие китайские бренды выглядят достаточно привлекательно".

Какие китайские смартфоны покупают жители Приволжья

На основе данных о продажах Tele2 составила подборку брендов, достойных подробного изучения.

Realme. Бренд похож по написанию на Redmi, но это не он и не мимикрия под известную марку. Realme создан в Китае в 2018 году, ранее был дочерней компанией OPPO, сейчас он набирает популярность на международном рынке. Компания предлагает смартфоны различных категорий от флагманских до бюджетных моделей, с элегантным дизайном и мощными аккумуляторами, сохраняя при этом доступные цены. Бренд не боится экспериментировать с инновационными функциями, которые могут стать ключевыми для смартфонов в будущем. У Realme собственная операционная система на базе Android, что позволяет использовать уникальные возможности функционала, а также девайсы и приложения для Android.

Infinix. У этих смартфонов, независимо от ценового сегмента — бюджетного или премиум, есть ряд преимуществ по сравнению с другими популярными брендами. Они оснащены более качественными камерами, большим объемом памяти и на 25-35% более мощным процессором, чем у большинства смартфонов аналогичных ценовых категорий. В некоторых моделях уже есть зарядка, позволяющая безопасно восстанавливать энергию устройства даже во время игры, а также десятки интегрированных в ПО полезных функций. Блогеры по достоинству оценят фронтальную камеру с матрицей 50Мп.

Tecno. Компания базируется в Гонконге и успешно работает 18 лет. На первых порах Tecno сосредоточила свое внимание на развивающихся рынках, однако с 2018 года их продукция стала доступна также и в России. Компания предлагает смартфоны с доступной ценой, более мощным процессором и камерой, а также скоростной зарядкой с 0 до 100% за 30 минут. Эти преимущества доступны на всех линейках смартфонов. В Приволжье на Tecno приходится около 30% в общей доле продаж новых брендов.

Itel. Itel Mobile тоже китайский производитель, специализируется на создании ультрабюджетных смартфонов, предлагает модели по цене до 12 тысяч рублей, среди которых можно найти достойные варианты. В отличие от топовых камерофонов от Xiaomi, смартфоны Itel не имеют многих продвинутых характеристик. Однако они отлично справляются с базовыми задачами — комфортное общение в мессенджерах и социальных сетях, просмотр страниц в браузере и другие функции, которые необходимы начинающему пользователю, например, школьнику начальных классов.

Многие из китайских новичков скоро укрепят свои позиции на российском рынке и будут всем знакомы, а пока их можно купить с хорошей скидкой. Так, абоненты Tele2 обменивают минуты на скидки на смартфоны. В среднем за 3 месяца клиенты в Приволжье обменяли на 22,5 миллиона неиспользованных в тарифе минут по курсу один к одному (1 минута равна 1 рублю). Еще полгода назад покупателей интересовал обмен преимущественно на Samsung и Apple, сейчас Xiaomi и Infinix.

"Высокая конкуренция на рынке стимулирует китайских производителей постоянно улучшать качество продукции и внедрять новые технологии. Сейчас они кажутся непривычными, но во многих из них встречаются новаторские решения, которые через пару лет могут стать стандартом и базовым функционалом устройств. Мы систематически отслеживаем тренды на рынке смартфонов и умных устройств, благодаря чему регулярно пополняем ассортимент салонов новыми достойными моделями", — отметил коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2 Дмитрий Кузнецов.