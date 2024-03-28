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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Робот с российским паспортом: решение контакт-центра "Ростелекома" вошло в реестр отечественного ПО

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком Контакт-центр" (D/O: Digital Operator) зарегистрировал в реестре отечественного программного обеспечения Минцифры России собственную разработку — интеллектуального цифрового помощника DO Digital Assistant RoBot (DO RoBot) для обработки обращений. Робот стал третьим продуктом компании, вошедшим в реестр.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Профессионально обученный робот "Ростелекома" общается с клиентами в чатах и по телефону, используя алгоритмы машинного обучения и глубинные нейронные сети, понимает живую речь и вопросы и отвечает на них согласно разработанному сценарию. Фирменный чат-бот позволяет решать до 80% часто задаваемых вопросов, работает круглосуточно и без выходных, снижает нагрузку на операторов.

Решение с использованием искусственного интеллекта востребовано в таких сферах бизнеса, как финуслуги, страхование, ретейл, здравоохранение, грузоперевозки, интернет-провайдинг и других, где нужна автоматизированная круглосуточная поддержка при низкой нагрузке на контакт-центр.

"Данное цифровое решение является собственной разработкой нашей ИТ-команды. За 2023 год интеллектуальный цифровой помощник обработал 48 млн звонков и 10 млн обращений в чатах. Успешная реализация проекта позволила войти в реестр отечественного ПО, что позволит масштабировать решение под любые задачи бизнеса и государственных структур. Цифровая трансформация инструментов работы операторов контакт-центра — важный этап по переходу компании на импортозамещение", — сказал генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра" Сергей Шишмарев.

В 2023 году "Ростелеком Контакт-центр" завершил цифровую трансформацию и представил бренд линейки ИТ-продуктов для внешних заказчиков. Сегодня все продукты компании зарегистрированы в реестре отечественного ПО: система управления знаниями, омничат и робот.

Ознакомиться с продуктом можно на сайте "Ростелеком Контакт-центра".

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