Робот с российским паспортом: решение контакт-центра "Ростелекома" вошло в реестр отечественного ПО

"Ростелеком Контакт-центр" (D/O: Digital Operator) зарегистрировал в реестре отечественного программного обеспечения Минцифры России собственную разработку — интеллектуального цифрового помощника DO Digital Assistant RoBot (DO RoBot) для обработки обращений. Робот стал третьим продуктом компании, вошедшим в реестр.
Профессионально обученный робот "Ростелекома" общается с клиентами в чатах и по телефону, используя алгоритмы машинного обучения и глубинные нейронные сети, понимает живую речь и вопросы и отвечает на них согласно разработанному сценарию. Фирменный чат-бот позволяет решать до 80% часто задаваемых вопросов, работает круглосуточно и без выходных, снижает нагрузку на операторов.
Решение с использованием искусственного интеллекта востребовано в таких сферах бизнеса, как финуслуги, страхование, ретейл, здравоохранение, грузоперевозки, интернет-провайдинг и других, где нужна автоматизированная круглосуточная поддержка при низкой нагрузке на контакт-центр.
"Данное цифровое решение является собственной разработкой нашей ИТ-команды. За 2023 год интеллектуальный цифровой помощник обработал 48 млн звонков и 10 млн обращений в чатах. Успешная реализация проекта позволила войти в реестр отечественного ПО, что позволит масштабировать решение под любые задачи бизнеса и государственных структур. Цифровая трансформация инструментов работы операторов контакт-центра — важный этап по переходу компании на импортозамещение", — сказал генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра" Сергей Шишмарев.
В 2023 году "Ростелеком Контакт-центр" завершил цифровую трансформацию и представил бренд линейки ИТ-продуктов для внешних заказчиков. Сегодня все продукты компании зарегистрированы в реестре отечественного ПО: система управления знаниями, омничат и робот.
Ознакомиться с продуктом можно на сайте "Ростелеком Контакт-центра".
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)