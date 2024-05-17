Ирина Баева: "Тепличный" — первый в России, кто начал продажу сельхозпродукции с помощью вендингового аппарата"

С начала своей работы, с 50-х годов 20 века, ООО "Тепличный" постоянно наращивает объемы производства. Достигается это за счет множества совокупных факторов — расширения посевных площадей, применения новых технологий, обновления парка техники, включая новейшие разработки. Так, в феврале 2024 года передовое сельхозпредприятие региона ввело в работу первый вендинговый аппарат по продаже фасованных овощей. В интервью порталу Волга Ньюс начальник отдела реализации ООО Ирина Баева рассказала, в чем преимущества аппарата и как с его помощью удалось оптимизировать работу по сбыту продукции.

— ООО "Тепличный" — лидер в Поволжье по круглогодичному выращиванию овощей. Недавно здесь появился первый вендинговый аппарат по продаже фасованных овощей. В чем его преимущества и как работа аппарата повлияет на объемы продукции?

— Преимущество аппарата в том, что мы смогли организовать круглосуточный режим работы нашего фирменного магазина, а также — полноценный доступ к продукции "Тепличного" покупателям в выходные и праздничные дни. К нашему удивлению, за продукцией приезжают и в три часа ночи. Также у нас есть понимание, когда продукция в аппарате заканчивается. Мы можем пополнять его несколько раз в день: продукция прямо из теплицы попадает в аппарат. Мы первые в России, кто начал продавать сельскохозяйственную продукцию таким образом. У покупателей это вызывает живой интерес, а главное — им это очень удобно.

— Общая площадь теплиц ООО "Тепличного" — 16 га, за год здесь собирают более 7 млн килограммов продукции. Какие факторы способствуют наращиванию урожайности?

— Основной фактор — это жесткое соблюдение технологического режима, тотальный контроль качества — от подготовки к посеву и до упаковки готовой продукции. Кроме того, мы находимся в постоянном контакте с другими тепличными комбинатами России, что позволяет исправлять ошибки, обмениваться опытом и совершенствовать процесс выращивания.

— Что выращивают в ООО помимо огурцов и томатов? Появились ли за последние пару лет новые выращиваемые культуры в компании?

— Мы выращиваем: огурец нескольких сортов, томаты красные и розовые, черри, салат, зеленные культуры, гриб вешенка, а также рассаду однолетних цветов к летнему сезону. Пару лет назад начали выращивать тюльпаны к 8 марта.

— Каковы сейчас основные рынки сбыта и есть ли изменения в этом вопросе в последние годы?

— Мы всегда работали только на внутреннем рынке. Наша продукция поставляется не только по Самарской области, но и за Урал, в Москву, а также в соседние регионы.

Площадь теплиц ООО "Тепличного" занимает 16 га, есть собственная агрохимическая и биологическая лаборатории. На предприятии задействовано оборудование капельного полива и микроклимата отечественного производства. Весь режим выращивания растений контролируют компьютеры. Высокотехнологичный производственный комплекс компании на сегодняшний день не имеет аналогов в регионе. Овощи растут здесь круглый год на кокосовой стружке и 20 часов в сутки на растения светят лампы.

В мае 2024 года планируется открытие нового фирменного магазина по адресу: Самара, пр. Кирова, 10. А также развитие сети вендинговых аппаратов и выездной торговли.