Выручка Холдинга Т1 превысила 222 млрд рублей

Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, подвел итоги работы за 2023 год, продемонстрировав значительную положительную динамику ключевых показателей по данным финансовой отчетности по МСФО.

По итогам 2023 года выручка Холдинга Т1 на 34% превысила показатель 2022 года (166,7 млрд рублей с НДС) и составила 222,9 млрд рублей с НДС. Показатель EBITDA вырос в 1,8 раз и достиг 84,82 млрд рублей.

Активный спрос на отечественное ПО в рамках импортозамещения и высокая рентабельность проектов на основе собственных разработок позитивно повлияли на финансовые показатели. Максимальный рост показали направления услуг техподдержки (почти в 4 раза до 14,8 млрд рублей) и продажи собственного ПО (более чем в 2 раза до 90,8 млрд рублей). В структуре выручки наибольшую долю составляют продажа ПО, продажи ИТ-оборудования (45 млрд рублей) и услуги по разработке ПО (33 млрд рублей).

Важным для Т1 событием в 2023 году стал выход на российский фондовый рынок и размещение дебютного выпуска биржевых облигаций объемом 2 млрд рублей с рейтингом А.ru, что соответствует кредитному рейтингу эмитента, присвоенному осенью 2023 года АКРА и НКР.

С учетом имеющихся денежных средств на конец 2023 года чистый долг Т1 был отрицательным. Долговая нагрузка Холдинга находится на минимальном уровне 2,5 млрд рублей, из которых 2 млрд приходятся на облигационный выпуск.

"Рост финансовых показателей Холдинга Т1 подтверждает успешность новой модели развития, в том числе выбора разработки собственных продуктов в качестве приоритета. Мы планомерно работаем над повышением операционной эффективности, делаем акцент на предоставлении высококачественных комплексных услуг нашим клиентам, внедряем новые инструменты управления, которые особенно важны при активном росте. С начала прошлого года к настоящему моменту команда Холдинга Т1 выросла почти на 45% с 16 до 23 тысяч человек, наши сотрудники работают более чем в 400 населенных пунктах по всей России, — сказал генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов. — Важным элементом стратегии Т1 являются прогнозирование и контроль рисков, поэтому мы уверены в том, что устойчивость и эффективность процессов останется на высоком уровне в любых условиях, в том числе под санкциями".

Т1 продолжает наращивать инвестиции в развитие имеющихся и создание новых направлений и продуктов. В 2023 году на эти цели было направлено более 66 млрд рублей. Сегодня портфель Холдинга Т1 включает более 70 собственных программных продуктов и услуг. Наибольший интерес заказчики проявляют к таким продуктам, как платформа корпоративных коммуникаций DION, платформа производства ПО Сфера, комплексное решение для перехода в режим налогового мониторинга НОТА ВИЗОР (ex. T1 EasyTax), CRM-платформа НОТА МОДУС (ex. T1 CRM), платформа автоматизации управления рисками ОАЗИС и др.

В рамках холдинга развитием ряда текущих и разработкой новых решений для крупного бизнеса и госкомпаний занимается вендор НОТА. Его ключевым каналом дистрибуции продуктов является собственная партнерская сеть, которая сегодня объединяет 89 компаний, имеющих сертифицированных специалистов.

В 2023 году в холдинге было создано два новых направления. Т1.Аэро развивает и продвигает перспективные технологии в сфере гражданской беспилотной авиации и дистанционного зондирования данных. Образовательный проект Т1 Цифровая Академия разрабатывает индивидуальные образовательные решения, которые позволяют достигнуть максимальных результатов в обучении сотрудников любых отраслей ИТ-компетенциям.

В числе заказчиков Холдинга более 750 крупных компаний из сферы финансов, телекома, транспорта, ритейла, промышленности, госсектора. Значительное внимание уделяется наращиванию экспертизы по продуктам российских вендоров. Количество партнеров превысило 300 компаний.

Достижения Т1 неоднократно отмечены отраслевыми и бизнес-премиями. Холдинг стал победителем в номинации "Вызов года" премии "Компания Будущего". 11 проектов Холдинга T1 названы лауреатами премии Global CIO. Награды CNews Awards получили продукты НОТА ВИЗОР ("Переход на налоговый мониторинг: проект года") и DION ("Импортозамещение года: российский ВКС-сервис"), T1 Cloud стал "IaaS-провайдером года", а проект запуска Холдингом Т1 единой системы управления предприятием на платформе 1С в Шереметьево Хэндлинг победил в номинации "Импортозамещение года на транспорте". Премией TAdviser IT Prize отмечены продукты DION ("Платформа года для корпоративных коммуникаций"), Мирион ("Big Data: платформа года"), Сфера. Обезличивание данных ("Отечественное решение года для обезличивания данных") и НОТА МОДУС ("CRM-платформа года для крупного бизнеса"). Также компании Холдинга Т1 стали победителями в ряде номинации премий Время Инноваций, Национальная банковская премия, FINAWARD и Приоритет.