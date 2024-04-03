Удобства и возможности: как "цифра" повлияла на жизнь россиян

Представьте свою жизнь без интернета. Многое меняется, правда? Простые вещи сразу становятся хлопотными. А ведь еще несколько лет назад мы о многих удобствах даже не мечтали. Спросите родителей, какие цифровые технологии сделали их жизнь легче, интересней и успешнее? Далеко не все представители взрослого поколения оказались готовы принять новую цифровую реальность. Молодежь, напротив, не представляет без нее свою жизнь. При этом все поколения сходятся в одном: у нас есть возможность наблюдать уникальные процессы становления и развития цифровой экономики России. Эта эпоха наверняка войдет в историю нашей страны и вместе с ней — специальная национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации", которая была утверждена в 2019 году и рассчитана до 2030 года.

Приоритетная задача программы — обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий и платформ в экономике и социальной сфере. Важно, что сделать это предполагается преимущественно на базе отечественных разработок. Для этого в регионах страны оказание госуслуг переводят в электронную форму, идет подготовка кадров, перестраивается система госуправления.

В программу "Цифровая экономика" входит 9 федеральных проектов, каждый из которых направлен на изменения в определенной сфере жизни. При этом все проекты взаимосвязаны. Без специального нормативного регулирования невозможно было бы воплотить в жизнь изменения в цифровой среде. Только за 2023 год в отношении регулирования цифровизации отраслей было принято 115 нормативных актов. Закрепить документально все нюансы цифровизации — это колоссальная и вместе с тем благодарная работа. Она уже принесла существенную пользу.

Цифровизация помогает экономить время и деньги

Недавно были созданы правовые условия для ведения электронных трудовых книжек. Сейчас работник может выбирать, какой документ для него удобен — бумажный или электронный. Последний всегда будет доступен в личном кабинете на "Госуслугах" в любом регионе страны или даже уголке мира. Данные электронной трудовой книжки передаются и хранятся в Социальном фонде России, что упрощает процесс оформления пенсии. Для работодателей же электронные трудовые сократили затраты на закупку бумажных документов.

Оформить недвижимость тоже стало проще. Документы на регистрацию прав подаются в электронном виде всеми участниками сделки. Более того, новые технологии позволяют покупателю и продавцу, находящимся в разных городах, зайти в специальный сервис и подписать договор купли-продажи недвижимости онлайн. Это существенно экономит время и деньги: не надо ехать в другой город, цифровые технологии позволяют встретиться двум заинтересованным сторонам онлайн.

Отметили удобство электронных технологий и родители новорожденных: чтобы оформить свидетельство о рождении, теперь не надо идти в офис государственного органа, это делается через личный кабинет "Госуслуг".

Подобных нововведений очень много. Они облегчают решение различных жизненных ситуаций, снимают целый ряд вопросов у юридических лиц. Компании, например, получают лицензию в электронном виде. Организации, которые занимаются разработкой новых финансовых продуктов и услуг, работают в рамках "регуляторных песочниц" в сфере цифровых инноваций, что позволяет использовать особый правовой режим и проводить в ограниченной среде эксперименты по их внедрению без риска нарушения действующего законодательства.

Доступ в интернет привел к вопросам безопасности

Очевидно, что цифровые блага могут быть доступны только при наличии интернета. Поэтому в программе "Цифровая экономика России" действует специальный проект, направленный на обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи. Безусловным достижением является доступность интернета в стране. По итогам последних четырех лет Россия заняла одно из лидирующих мест в мире по дешевизне высокоскоростного доступа в интернет. За годы действия программы 100% социально значимых объектов инфраструктуры подключены к Интернету.

Предоставление широких цифровых возможностей всем без исключения гражданам и организациям одновременно ставит острые вопросы их цифровой безопасности. В связи с этим большое внимание уделяется цифровой грамотности населения. Люди всех возрастов знакомятся с безопасными навыками поведения в сети, учатся распознавать интернет-мошенников, а также защищать свои персональные данные.

Землю поменяли на облако данных

Цифровая экономика требует новой, цифровой инфраструктуры, которая охватывает большой спектр областей и прикладных технологий: сети связи нового поколения (5G), центры обработки больших данных, искусственный интеллект, интеллектуальные энергосети сверхвысокого напряжения, промышленный интернет, зарядные станции для электромобилей, высокоскоростная междугородная железнодорожная сеть. Таким образом, если раньше основным полем деятельности для создания инфраструктуры была земля, сегодня ее территория — это облако данных.

Новая инфраструктура способствует бурному развитию традиционных отраслей: энергетической и транспортной, здравоохранения и образования. Предполагается, что способствовать этому будут 5G-сети и искусственный интеллект. Кстати, ИИ станет центральным направлением развития цифровой экономики. Ему и ранее уделялось значительное внимание, однако теперь технологии искусственного интеллекта будут активно внедряться в экономические и хозяйственные процессы.

Кадровые перспективы

Для реализации масштабных цифровых проектов необходимы соответствующие кадры. В 2023 году АНО "Цифровая экономика" провела опрос "Карьерные планы студентов ИТ-направлений в вузах в 2023 году", в котором приняли участие 5533 студента из 133 российских вузов.

По результатам опроса, 50% имеют к концу обучения практический опыт работы, 45% из них приобрели его в компаниях. 82% респондентов планируют трудиться по специальности, а еще 62% положительно оценили свои профессиональные перспективы в сфере ИТ в России.

Что касается будущей карьеры, 75% планируют после учебы работать в компании, а четверть опрошенных задумываются о собственном бизнесе в сфере ИТ. Говоря о мерах поддержки ИТ-специалистов, 42% опрошенных планируют воспользоваться или уже пользуются ими.

Студенты обращают внимание на высокую конкуренцию в своей будущей профессии. Стоит отметить, что только компетенциям искусственного интеллекта в России в 2023 году обучалось 17 тысяч студентов. Однако эксперты считают, что переживать по поводу трудоустройства не стоит.

"Достижения в части кадровой инфраструктуры очень заметные. До нацпроекта "Цифровая экономика" оценки доли ИКТ-кадров среди числа всех работающих в России были на уровне 1,5%. При этом в европейском рейтинге стран по этому показателю среднее значение было 3%. Сейчас мы достигли этого уровня! Причем в Европе такого вот двукратного мощного скачка не было. Но и там тоже за это время был рост, и сейчас среднеевропейский уровень раза в 1,5 выше российского. То есть запас роста у России, конечно, есть, и долю ИТ-шников стоит продолжать повышать", — приводит цитату Игоря Кузоры, руководителя отдела образовательных программ фирмы "1С", АНО "Цифровая экономика".

Проекты для школьников

Программа "Цифровая экономика" также запустила бесплатные образовательные проекты "Код будущего" и "Урок цифры". Они предназначены для школьников разных возрастов, их можно пройти бесплатно, онлайн. Эти проекты позволят понять, насколько будущему абитуриенту интересна сфера ИТ, развивают навыки и компетенции цифровой экономики.