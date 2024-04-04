Т1 Интеграция проведет вебинар "Process Mining: неслабое звено. Устраняем уязвимые места в бизнес-процессах"

Компания "Т1 Интеграция", один из лидеров рынка системной интеграции в России, приглашает на вебинар "Process Mining: неслабое звено. Устраняем уязвимые места в бизнес-процессах", где будет подробно рассказано о данной технологии и ее возможностях.
Сегодня Process Mining — один из ключевых трендов в области бизнес-аналитики и управления процессами. Подход основан на сборе и анализе данных, накопленных в информационных системах и журналах событий. Process Mining выявляет уязвимые места, находит отклонения от регламентов, предлагает пути оптимизации и роботизации процессов. Команда центра компетенций по системам управления ИТ и мониторинга Т1 Интеграция работает с системами класса Process Mining с 2015 года. В портфеле центра компетенций успешно реализованный проект в ПАО "Ростелеком" по внедрению Process Mining для анализа и оптимизации бизнес-процесса технической поддержки абонентов В2С, внедрение комплексной системы мониторинга бизнес-критичных приложений и ИТ-инфраструктуры организации для ВТБ 24, оптимизация бизнес-процессов "Сахалин энерджи" и другие.
Программа вебинара:
- Принцип работы и область применения Process Mining;
- Краткий обзор основных российских систем;
- "Быстрый старт": как начать работать с технологией, что можно получить сразу на входе;
- Демонстрация и разбор восстановления процесса.
Вебинар будет полезен владельцам процессов (финансовых, логистических, производственных, ИТ), аудиторам, сотрудникам, отвечающим за ЦТ и роботизацию.
Спикер: Станислав Кузубов, бизнес-аналитик Центра компетенций по системам управления ИТ и мониторинга, Т1 Интеграция.
Мероприятие пройдет 10 апреля, с 11:00 до 12:30
Регистрация по ссылке.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги