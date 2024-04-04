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ИТ Транспорт и связь

Т1 Интеграция проведет вебинар "Process Mining: неслабое звено. Устраняем уязвимые места в бизнес-процессах"

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Т1 Интеграция", один из лидеров рынка системной интеграции в России, приглашает на вебинар "Process Mining: неслабое звено. Устраняем уязвимые места в бизнес-процессах", где будет подробно рассказано о данной технологии и ее возможностях.

Сегодня Process Mining — один из ключевых трендов в области бизнес-аналитики и управления процессами. Подход основан на сборе и анализе данных, накопленных в информационных системах и журналах событий. Process Mining выявляет уязвимые места, находит отклонения от регламентов, предлагает пути оптимизации и роботизации процессов. Команда центра компетенций по системам управления ИТ и мониторинга Т1 Интеграция работает с системами класса Process Mining с 2015 года. В портфеле центра компетенций успешно реализованный проект в ПАО "Ростелеком" по внедрению Process Mining для анализа и оптимизации бизнес-процесса технической поддержки абонентов В2С, внедрение комплексной системы мониторинга бизнес-критичных приложений и ИТ-инфраструктуры организации для ВТБ 24, оптимизация бизнес-процессов "Сахалин энерджи" и другие.

Программа вебинара:

  • Принцип работы и область применения Process Mining;
  • Краткий обзор основных российских систем;
  • "Быстрый старт": как начать работать с технологией, что можно получить сразу на входе;
  • Демонстрация и разбор восстановления процесса.

Вебинар будет полезен владельцам процессов (финансовых, логистических, производственных, ИТ), аудиторам, сотрудникам, отвечающим за ЦТ и роботизацию.

Спикер: Станислав Кузубов, бизнес-аналитик Центра компетенций по системам управления ИТ и мониторинга, Т1 Интеграция.

Мероприятие пройдет 10 апреля, с 11:00 до 12:30

Регистрация по ссылке.

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