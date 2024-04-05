Погружение в мир нейросетей: обзор самых популярных

В 2020 году ChatGPT удивил мир своей способностью быстро и емко отвечать на любой вопрос. Позднее нейросети научились также генерировать изображения, музыку и 3D-модели. Иногда работу искусственного интеллекта практически невозможно отличить от человеческой. Нейросетями активно пользуются не только люди творческих профессий, но и обыватели — в целях развлечения. Делимся списком самых популярных сервисов с ИИ.

Для работы с изображениями

Wallpapers.fyi — нейросеть, которая генерирует обои для рабочего стола. Пользователю остается только выбрать те, что понравятся. Сайт предоставляет на выбор множество изображений природы и животных. Пейзажи могут быть как реалистичными, так фантастическими. Нейросеть бесплатная, а набор изображений обновляется каждый час.

wallpapers.fyi

WOMBO — сеть генераторов AI для работы с изображениями. WOMBO Dream создаст любую картинку по вашему запросу. На выбор есть несколько стилей, которые зададут тон произведению. WOMBO Me преобразит вашу фотографию под один из фильтров. Можно создать смешное изображение со своим лицом или профессиональное фото для размещения в социальной сети. Большинство функций приложений бесплатные.

w.ai

GauGan 2 — генератор ландшафтов. В отличие от других сервисов, этот использует в качестве исходной картинки рисунок пользователя. Посетителю достаточно обозначить положение объектов и цвет, а генератор создаст на его основе реалистичный пейзаж. Сервис является бесплатным.

giantbooley.github.io/nvidia-gaugan/gaugan.org/gaugan2/

Colorize.cc — нейросеть для реставрации фотографий. В функционал сервиса входит воссоздание цвета на черно-белых изображениях и видео, улучшение качества до 4K, восстановление фото с повреждениями. Опция окрашивания ч/б картинок является бесплатной, за остальные придется заплатить.

colorize.cc

Cleanup — нейросеть для удаления объектов с фото. Сервис выручит тех, у кого нет навыков обработки изображений в фотошопе. Удаляются объекты очень просто: выделите лишний предмет, и нейросеть сделает работу за вас. Сервис работает бесплатно только с небольшим разрешением изображения.

cleanup.pictures

Huemit — генератор цветовых палитр. Нейросеть станет хорошим помощником дизайнерам, которые сталкиваются с необходимостью подбирать цветовые решения. Есть возможность регулировать количество необходимых оттенков, использовать градиент и иллюстрации. Все коды цветов выводятся на сайте, что позволяет без проблем перенести их в собственную работу.

huemint.com

Для работы с 3D

Luma.ai — нейросеть для создания 3D-моделей. Основной функционал сервиса находится в приложении Discord. Для того чтобы воспользоваться нейросетью, нужно перейти в сервер Luma AI и в каналах для генерации ввести команду "/genie", а после — описание 3D-модели. Результат можно скачать в форматах.blend,.fbx,.obj и прочих. Полученные объекты нельзя назвать идеальными, но можно доработать их в программах для моделирования. Сервис является бесплатным.

discord.gg/lumaai

Reverie — нейросеть для создания ландшафтов для игровых сцен на основе изображения. ИИ генерирует его на основе загруженной фотографии. Все объекты, которые создала нейросеть, сразу экспортируются в проект.

reverieai.net

Для работы с видео

Genmo — генератор анимации. Нейросеть создает короткую GIF-анимацию по вашему запросу или на основе картинки. Работает бесплатно.

genmo.ai

Synthesia — нейросеть с генерацией видеорядов под текст. Сервис дает на выбор более 140 сгенерированных аватаров. При желании можно создать свой. Для озвучки доступны женские и мужские голоса, которые поддерживают более 120 языков, в том числе русский.

При генерации можно настроить сценарий видео, добавить текст в видео, фон и т. д. Первое использование сервиса бесплатное.

synthesia.io

HeyGen — нейросеть для перевода озвучки. Платформа переводит речь в видео на другие языки, сохраняя голос, интонацию и темп. Также нейросеть синхронизирует речь и движение губ в видео. Оплата на сервере производится с помощью токенов (1 токен — 1 минута видео).

app.heygen.com

Для работы с музыкой

Mubert — AI генератор музыки без слов. Идеально подойдет для создания треков на фон в видео. Пользователь может выбрать жанр и тип настроения. Есть интересная функция: создание песни на основе изображения.

Также на сайте представлен ряд готовой музыки, которую можно использовать без необходимости обращаться за соответствующим разрешением к правообладателю. Сервис позволяет бесплатно создавать до 25 треков в месяц.

mubert.com

Suno.ai — нейросеть для генерации песен на основе текста. Можно выбрать стиль музыки. На сайте есть библиотека уже готовых треков, которые создали пользователи. Сервис является условно бесплатным: можно сгенерировать ограниченное количество треков.

app.suno.ai

Для развлечения

Ai Dungeon — текстовая ролевая игра на базе нейросети. Вы можете пройти уже готовые сценарии или создать свой собственный, основываясь на личных предпочтениях.

В игре вам потребуется проанализировать ситуацию вокруг и описать свои действия для дальнейшего продвижения по сценарию. Сервис поможет не только скрасить собственный досуг, но и развеселить компанию друзей, так как он поддерживает многопользовательский режим.

Для безграничного использования потребуется приобрести подписку.

play.aidungeon.com