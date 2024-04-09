18 пострадавших в ДТП с автобусом находятся в состоянии средней тяжести

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян вместе с послом Республики Узбекистан в России Ботиржоном Асадовым посетили медучреждения региона, где проходят лечение пострадавшие после аварии.
Напомним, 8 апреля, около 1:00, в Кинельском районе на 26 км дороги "Урал" — Муханово. Водитель автобуса Scania, следовавшего по маршруту Чимкент — Нижний Новгород, не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет. После этого автобус опрокинулся. В результате два человека погибли на месте, еще более 20 человек пострадали.
На месте ДТП работали 10 бригад скорой помощи и бригада областного центра медицины катастроф. Сейчас в стационарах проходят лечение 22 пациента.
"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в четырех больницах региона. 18 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, два — в удовлетворительном. Состояние еще двоих пострадавших оцениваем как стабильно тяжелое, для определения тактики лечения дополнительно провели телемедицинскую консультацию с федеральным медицинским центром. К оказанию медпомощи привлечены врачи-хирурги, нейрохирурги, травматологи, торакальные хирурги", — отметил министр.
Совместно с администрацией лечебных учреждений, руководителем управления национальной и конфессиональной политики Департамента внутренней политики Самарской области Марией Купцовой обсудили вопросы организации медпомощи, посетили пациентов в отделениях.
Посол Ботиржон Асадов выразил благодарность правительству региона и правоохранительным органам за содействие, а также самарским медработникам за высококвалифицированную помощь гражданам Узбекистана, пострадавшим в ДТП.
Последние комментарии
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...
На послерыбьи и рак рыба...
Можно только порадоваться, что инициатива нашла огромный отклик!