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Облправительство Власть и политика

18 пострадавших в ДТП с автобусом находятся в состоянии средней тяжести

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян вместе с послом Республики Узбекистан в России Ботиржоном Асадовым посетили медучреждения региона, где проходят лечение пострадавшие после аварии.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Напомним, 8 апреля, около 1:00, в Кинельском районе на 26 км дороги "Урал" — Муханово. Водитель автобуса Scania, следовавшего по маршруту Чимкент — Нижний Новгород, не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет. После этого автобус опрокинулся. В результате два человека погибли на месте, еще более 20 человек пострадали.

На месте ДТП работали 10 бригад скорой помощи и бригада областного центра медицины катастроф. Сейчас в стационарах проходят лечение 22 пациента.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в четырех больницах региона. 18 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, два — в удовлетворительном. Состояние еще двоих пострадавших оцениваем как стабильно тяжелое, для определения тактики лечения дополнительно провели телемедицинскую консультацию с федеральным медицинским центром. К оказанию медпомощи привлечены врачи-хирурги, нейрохирурги, травматологи, торакальные хирурги", — отметил министр.

Совместно с администрацией лечебных учреждений, руководителем управления национальной и конфессиональной политики Департамента внутренней политики Самарской области Марией Купцовой обсудили вопросы организации медпомощи, посетили пациентов в отделениях.

Посол Ботиржон Асадов выразил благодарность правительству региона и правоохранительным органам за содействие, а также самарским медработникам за высококвалифицированную помощь гражданам Узбекистана, пострадавшим в ДТП.

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