В Самаре прошел финальный этап конференции "Разумные от народа-4"

11 апреля в Ледовом дворце в Самаре прошла заключительная часть научно-практической конференции "Разумные от народа — 4", посвященной развитию и освещению достижений российской отрасли БАС. Организатором события выступила компания "Транспорт будущего", разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов (БАС).
Целью конференции была заявлена популяризация совместных проектов авиаконструкторов, пилотов и IT-специалистов в сфере разработки и производства компонентов и ПО для развития российского беспилотия, а также обмен опытом тестирования новейших разработок в отрасли БПЛА.
К коммуникационной площадке "Разумных" за время проведения очередного этапа присоединились более 500 представителей индустрии БАС, АПК и IT-рынка из пяти российских городов, а также представители бизнеса, научного сообщества и профильных ведомств.
Спикеры подвели итоги конференции, обозначили стратегические задачи российского рынка БПЛА на ближайшие годы и предложили схему внедрения актуальных беспилотных технологий, включая ИИ и цифровизацию, в отечественную промышленность. Отдельный блок конференции был посвящен знакомству и нетворкингу между участниками, а также обсуждению путей реализации намеченных планов.
Доклады на сцене "Разумных от народа — 4.0" представили руководитель центра "Интеллектуальная мобильность многофункциональных БАС"Артем Никоноров, директор компании "Дельта Тех" Глеб Гордеев, руководитель направления развития Федерации Гонок Дронов Самарской области Евгений Кусеров, генеральный директор компании "Аккумулятор инноваций" Алексей Кайров и заведующий лабораторией "Цифровые двойники растений", Самарский федеральный исследовательский центр РАН Алексей Табачинский .
Конференция завершилась демонстрацией новейших моделей беспилотников на базе отечественных компонентов и ПО, а также беспилотные разработки для решений задач российского АПК: представители компании "Транспорт будущего" презентовали платформы БАС S-80 Гектор и S-320 для аграриев, а также малый грузовой комплекс S-25.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?