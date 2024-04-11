В Самаре прошел финальный этап конференции "Разумные от народа-4"

11 апреля в Ледовом дворце в Самаре прошла заключительная часть научно-практической конференции "Разумные от народа — 4", посвященной развитию и освещению достижений российской отрасли БАС. Организатором события выступила компания "Транспорт будущего", разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов (БАС).

Целью конференции была заявлена популяризация совместных проектов авиаконструкторов, пилотов и IT-специалистов в сфере разработки и производства компонентов и ПО для развития российского беспилотия, а также обмен опытом тестирования новейших разработок в отрасли БПЛА.

К коммуникационной площадке "Разумных" за время проведения очередного этапа присоединились более 500 представителей индустрии БАС, АПК и IT-рынка из пяти российских городов, а также представители бизнеса, научного сообщества и профильных ведомств.

Спикеры подвели итоги конференции, обозначили стратегические задачи российского рынка БПЛА на ближайшие годы и предложили схему внедрения актуальных беспилотных технологий, включая ИИ и цифровизацию, в отечественную промышленность. Отдельный блок конференции был посвящен знакомству и нетворкингу между участниками, а также обсуждению путей реализации намеченных планов.

Доклады на сцене "Разумных от народа — 4.0" представили руководитель центра "Интеллектуальная мобильность многофункциональных БАС"Артем Никоноров, директор компании "Дельта Тех" Глеб Гордеев, руководитель направления развития Федерации Гонок Дронов Самарской области Евгений Кусеров, генеральный директор компании "Аккумулятор инноваций" Алексей Кайров и заведующий лабораторией "Цифровые двойники растений", Самарский федеральный исследовательский центр РАН Алексей Табачинский .

Конференция завершилась демонстрацией новейших моделей беспилотников на базе отечественных компонентов и ПО, а также беспилотные разработки для решений задач российского АПК: представители компании "Транспорт будущего" презентовали платформы БАС S-80 Гектор и S-320 для аграриев, а также малый грузовой комплекс S-25.