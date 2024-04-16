Т1 Интеграция проведет вебинар "Корпоративный файловый обмен. Отечественный и безопасный"

Т1 Интеграция, один из лидеров рынка системной интеграции в России, приглашает на вебинар "Корпоративный файловый обмен. Отечественный и безопасный", посвященный комплексному процессу автоматизации обмена файлами с обеспечением требований безопасности и плавной интеграции в инфраструктуру заказчика.
Ежедневно сотрудники любой компании обмениваются большим потоком файлов как между собой, так и с работниками других организаций. При этом используются и электронная почта, и мессенджеры, и файлообменники, и даже внешние накопители, что не всегда удобно, и может приводить к утечкам данных и уязвимостям. О том, как взять ситуацию под контроль и оптимизировать процессы обмена информацией, подробно расскажут на вебинаре эксперты Т1 Интеграция и МФТ Платформа.
Программа вебинара:
- Оркестрация файлового обмена — что это?
- Современные требования к корпоративным системам обмена файлами.
- Контролируемый файловый обмен в распределённой инфраструктуре с различными контурами безопасности на платформе "ПК Ромашка".
- Архитектура платформы и особенности развёртывания.
- Инструменты автоматизации обмена файлами.
- Демонстрация настройки сценариев обмена файлами.
Вебинар будет полезен ИТ-директорам, руководителям ИТ и ИБ-отделов, ИТ-архитекторам, специалистам по ИБ.
Спикеры:
- Евгений Лобанков, директор по развитию, МФТ "Платформа"
- Владимир Никончук, пресейл-менеджер центра компетенций по вычислительным комплексам, Т1 Интеграция
Мероприятие пройдет 18 апреля, с 10:30 до 12:00
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Последние комментарии
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