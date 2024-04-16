16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Консорциум "Интегра-С" принял участие в форуме "Технологии и безопасность-2024" в Москве Платформа "Интегра 4D-Планета Земля" установлена в Координационном центре правительства РФ В Тольятти обсудили успешные профориентационные ИТ-практики В день Самарской области на выставке-форуме "Россия" пройдет V Форум по цифровой дипломатии В Самаре состоится семинар по применению интеграционной платформы "Интегра 4D-Планета Земля"

ИТ Транспорт и связь

Т1 Интеграция проведет вебинар "Корпоративный файловый обмен. Отечественный и безопасный"

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Т1 Интеграция, один из лидеров рынка системной интеграции в России, приглашает на вебинар "Корпоративный файловый обмен. Отечественный и безопасный", посвященный комплексному процессу автоматизации обмена файлами с обеспечением требований безопасности и плавной интеграции в инфраструктуру заказчика.

Ежедневно сотрудники любой компании обмениваются большим потоком файлов как между собой, так и с работниками других организаций. При этом используются и электронная почта, и мессенджеры, и файлообменники, и даже внешние накопители, что не всегда удобно, и может приводить к утечкам данных и уязвимостям. О том, как взять ситуацию под контроль и оптимизировать процессы обмена информацией, подробно расскажут на вебинаре эксперты Т1 Интеграция и МФТ Платформа.

Программа вебинара:

  • Оркестрация файлового обмена — что это?
  • Современные требования к корпоративным системам обмена файлами.
  • Контролируемый файловый обмен в распределённой инфраструктуре с различными контурами безопасности на платформе "ПК Ромашка".
  • Архитектура платформы и особенности развёртывания.
  • Инструменты автоматизации обмена файлами.
  • Демонстрация настройки сценариев обмена файлами.

Вебинар будет полезен ИТ-директорам, руководителям ИТ и ИБ-отделов, ИТ-архитекторам, специалистам по ИБ.

Спикеры:

  • Евгений Лобанков, директор по развитию, МФТ "Платформа"
  • Владимир Никончук, пресейл-менеджер центра компетенций по вычислительным комплексам, Т1 Интеграция

Мероприятие пройдет 18 апреля, с 10:30 до 12:00

Регистрация по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5