ВТБ начнет выдавать электронные удостоверения-карты "СВОи" ветеранам боевых действий

ВТБ одним из первых подключается к масштабному проекту Минобороны России по выдаче ветеранам боевых действий удостоверений нового образца. С июня заказать и получить электронное удостоверение-карту "СВОи" можно будет во всех отделениях банка. Оно будет действовать наравне с бумажным документом, но предоставит владельцу расширенные возможности — его можно будет использовать для получения федеральных, региональных соцвыплат, денежного довольствия, платежей и переводов, получения льгот и скидок.
Соглашение о партнерстве в социально-значимом проекте подписали президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин и Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Электронное удостоверение ветерана боевых действий (ВБД) будет выглядеть как обычная банковская карта, станет удобным аналогом бумажной версии документа и в таком виде упростит получение как финансовой, так и нефинансовой поддержки от государства — на нее будут зачисляться денежное довольствие и все другие положенные выплаты. "СВОи" станет также дебетовой картой для привычных финансовых операций на каждый день: платежей, переводов, сбережений. Карту можно будет использовать для оплаты проезда на транспорте, получения федеральных и региональных льгот и скидок. Электронное удостоверение ВБД бессрочно, будет действовать по всей России и будет доступно ветеранам боевых действий всех вооруженных конфликтов и операций.
"ВТБ обслуживает более 19,3 млн розничных клиентов и уже много лет выступает партнером государства в социальных программах. Мы поддерживаем переход на инновационные сервисы и улучшение качества жизни клиентов. С июня мы начнем выдавать электронные удостоверения ветеранам боевых действий, которые также станут единым средством для управления финансами, доступа к цифровым сервисам и объединят все меры социальной поддержки. По нашей оценке, их смогут получить более 1 млн ветеранов боевых действий", — подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
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