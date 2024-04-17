16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новой владелицей "Земского банка" стала сестра сенатора РФ Кислова Топ-менеджеры Газбанка в кассации отбились от претензий на 1 млрд Сбер поприветствовал полумиллионного посетителя своего павильона на выставке "Россия" Поволжский банк Сбербанка возглавила Наталия Цайтлер Объем вкладов на счетах жителей Самарской области увеличился за год почти на 23%

Банки Финансы

ВТБ: россияне увеличили траты на здоровье и спорт на 20%

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В первом квартале 2024 года клиенты ВТБ потратили на спорт и медицину более 42 млрд рублей, что на 21% больше трат за аналогичный период прошлого года. Свыше 34 млрд рублей держатели карт направили на покупку лекарств, оплату услуг частных врачей и медклиник. Еще 8 млрд рублей были направлены на приобретение спортивного оборудования, велотехники, экипировки, фитнес-абонементов и другие расходы для поддержания хорошей физической формы.

Спрос на потребление медицинских препаратов, а также обращений к медицинским специалистам опережает динамику покупки спортивных товаров. Траты клиентов ВТБ на медицинские товары, услуги и лекарства в первом квартале превысили 34,3 млрд рублей, что на 23% больше, чем годом ранее. Из них 25,1 млрд рублей составили покупки лекарств в аптеках (рост на 23% по объему к аналогичному периоду прошлого года) и 9,2 млрд рублей — на оплату медуслуг в клиниках (на 26% больше по объему).

Спрос на спортивные товары в первом квартале 2024 года был на 3% выше, чем годом ранее, а объем трат вырос на 11%. В общей сложности за этот период клиенты ВТБ направили 1,7 млрд рублей на покупку спортинвентаря и прочих атрибутов для активного отдыха. Заметно выросло количество желающих заниматься в специализированных спортивных сообществах. Фитнес-абонементы и членство в спортивных клубах оплачивались россиянами на 8% чаще, чем годом ранее. В январе–марте клиенты ВТБ направили на эти цели свыше 3,6 млрд рублей.

Аналогичную динамику отмечает и аналитический сервис Продажи.рф ("Первый ОФД"). По данным сервиса, спрос на товары для спорта и активного отдыха в первом квартале 2024 года был на 3% выше, чем годом ранее, объем трат вырос на 11%. Всего за квартал было куплено 14 млн товаров на 13 млрд рублей.

Развитие доступной инфраструктуры и общественных пространств оказывают положительное влияние на динамику спроса на велотехнику. При этом спрос на товары этой категории подвержен сезонности — объем трат и количество покупок кратно увеличиваются ближе к летнему сезону. Если в январе клиенты ВТБ совершили 4,3 тысячи транзакции на покупку велосипедов или запчастей к ним на 16,7 млн рублей, то уже в марте интерес к ним вырос почти в три раза до 44,8 млн рублей.

Растет к лету и число спортивных страховок. По данным СК "Росгосстрах", более 85% их клиентов по страхованию от несчастного случая во время занятий спортом покупают краткосрочные спортивные полисы в период с марта по сентябрь, так как участвуют в летних спортивных мероприятиях с обязательным наличием страховки. Ближе к началу осени актуальным становится страхование детей для посещения секций.

Покупка спортивной формы и экипировки — вопрос актуальный в любое время года. В первом квартале ежемесячно совершалось около 220 тыс. транзакций на покупку формы, одежды для верховой езды или езды на мотоцикле на 850 млн рублей. Средний чек составил 3,9 тыс. рублей.

"Мы отмечаем рост внимания россиян к состоянию своего здоровья. Сегодня многие предпочитают проходить обследования всего организма и сдавать анализы, не дожидаясь критических сигналов. С другой стороны, растет интерес к активному образу жизни. Стимулом для этого служит появление большого числа новых спортивных объектов, организация общественных пространств, парковых зон, выделенных велодорожек. Все это приводит к увеличению трат на необходимую атрибутику, форму и экипировку", — прокомментировал результаты опроса руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5