Data Fusion Contest 2024: подведены итоги соревнования, организуемого ВТБ при участии Холдинга Т1

Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, совместно с ВТБ подвели итоги соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest 2024, которое проходило с 15 февраля по 6 апреля 2024 года. Награждение победителей состоялось 17 апреля на площадке кластера "Ломоносов" в Москве в рамках конференции Data Fusion 2024. Общий призовой фонд составил 2 млн рублей.

На соревнование Data Fusion Contest 2024 зарегистрировалось свыше 1550 участников из 33 стран, включая Россию, Армению, Великобританию, Казахстан, Нидерланды и США. По количеству предложенных решений Data Fusion Contest 2024 вошло в топ-5 среди всех соревнований на платформе ODS за последние 5 лет — за время проведения соревнования было направлено свыше 6850 решений по предложенным задачам.

В соревновании принимали участие как продвинутые ИТ-специалисты, так и те, кто интересуются Data Science и только начинают свой профессиональный путь.

В рамках Data Fusion Contest 2024 участникам предложили для решения две задачи — по геоаналитике и моделям оттока, в рамках которых нужно было определить модели поведения клиентов банков на основе синтетических транзакционных данных. Дополнительно была учреждена специальная номинация Companion — лучшие открытые решения по каждой из задач, опубликованные участниками до завершения испытаний.

Первое место по задаче "Геоаналитика" занял Андрей Кузнецов из Москвы. Второе место — Никита Трифонов из Москвы, третье место — Антон Карасев из Еревана.

По задаче "Модели оттока" первое место заняла команда Дмитрия Кожемяко и Ивана Черных. Второе — команда специалистов из SBER, третье место — Кирилл Кривошеев из Москвы. Организаторы дополнительно отметили исключительно высокие результаты Марка Дядченко, ученика 6 класса из Ростова-на-Дону, занявшего 5 место в технологическом соревновании.

Победителями специальной номинации Companion по задаче "Геоаналитика" стали Андрей Кузнецов и Ростислав Илык из Москвы. По задаче "Модели оттока" — Иван Александров из Санкт-Петербурга и Владислав Самаров из Новочеркасска.

Data Fusion Contest 2024 дал возможность участникам соревнования повысить навыки в анализе данных и построении моделей машинного обучения, применить их в реальных кейсах, а также получить рекомендации наставников. Во время работы над решениями задач участники могли посетить лекции и онлайн-встречи с экспертами для разбора представленных решений.

"Работа с молодыми талантами и расширение будущего потенциала российского ИТ-сообщества — одна из важных задач для Холдинга Т1. Мы видим, что новое поколение специалистов готово предлагать смелые решения, которые могут стать драйверами развития российской ИТ-отрасли. Соревнование Data Fusion Contest, организатором которого Холдинг Т1 выступил впервые, способствует развитию талантливых специалистов, ориентированных на работу с инновациями и воплощение нестандартных идей. Уверен, решения, сформированные в рамках конкурса, найдут свое практическое применение", — прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга T1.

В этом году Data Fusion Contest проходил в четвертый раз. Конкурс является частью масштабного проекта банка ВТБ — Data Fusion, в который также входит международная конференция и общероссийская кросс-отраслевая премия в области технологий работы с данными и искусственным интеллектом.

"Мы в четвертый раз проводим соревнование Data Fusion Contest и видим, что с каждым годом интерес к этой теме растет. Увеличивается количество заявок, совершенствуются профессиональные навыки участников. С кем-то мы встречаемся первый раз, другие являются постоянными участниками и с каждым годом улучшают свои результаты. Такие соревнования позволяют выявлять выдающихся специалистов в области data science. Это эффективный инструмент поиска талантов на технологическом рынке", — рассказал Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Полный лидерборд задач Data Fusion Contest 2024 доступен по ссылкам:

https://ods.ai/competitions/data-fusion2024-churn/leaderboard

https://ods.ai/competitions/data-fusion2024-geo/leaderboard