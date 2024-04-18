Самарская область вошла в ТОП-3 заказов на флагманский смартфон HONOR Magic 6 Pro

Цифровая экосистема МТС открывает продажи флагманского смартфона HONOR Magic 6 Pro с AI-камерой и морозоустойчивой батареей. Новинка уже доступна в розничной сети и в интернет-магазине по цене 109 990 рублей.

Предзаказ же на флагман от HONOR длился с 8 по 15 апреля. Спрос на HONOR Magic 6 Pro в Самарской области оказался одним из самых высоких среди новинок этого года. Например, количество предзаказов на эту новинку в почти в 2,5 раза выше, чем на модель Samsung Galaxy S24+, которая появилась на российском рынке в начале этого года, а общее количество предзаказов на модели S24+ и Ultra сопоставимо с интересом к Magic6 Pro. Наибольший спрос был зафиксирован в Москве и Московской области — 43% от всех предзаказов. Самарская область также среди лидеров — 6% от общего количества предзаказов.

HONOR Magic 6 Pro представлен в цветах "Графитовый черный" с задней панелью из матового стекла и "Шалфейный зеленый" с отделкой из текстурной экокожи. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 12 + 512 ГБ составляет 129 990 рублей. На старте продаж действует специальное предложение: скидка 20 000 рублей и умные HONOR Watch 4 в подарок.

"Клиенты МТС встретили HONOR Magic 6 Pro очень тепло, что подтверждают результаты предзаказа. Отмечу, что порядка 70% покупок пришлось на модель в цвете "Графитовый чёрный". В дальнейшем мы ожидаем, что уже со старта продаж интерес к новинке будет не менее высоким, чем в период предзаказа", — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.