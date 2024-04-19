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ИТ Транспорт и связь

ВТБ перевел производство ИТ-решений на российские системы

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках достижения технологического суверенитета банк ВТБ переходит на российскую платформу технологического производства "Сфера". Уже успешно внедрены модули управления процессами разработки и сопровождения — импортозамещены системы Jira, Confluence от компании Atlassian и компоненты системы Service Manager от компании Microfocus. Завершение внедрения всех модулей платформы ожидается до конца 2024 года, что позволит вывести из эксплуатации около 20 зарубежных систем различных вендоров. Уже сейчас на платформе "Сфера" работает около 20 тыс. человек.

"Внедрение модулей "Сфера" проходит поэтапно, модуль за модулем — для гарантии стабильной работы банка. На сегодняшний день внедрено порядка 30 модулей системы, внедрение не менее чем 10 модулей ожидается до конца года. Из уже внедренных модулей — "Сфера. Задачи", "Сфера. Документы" и "Сфера. Знания" — заменяют ранее активно использовавшиеся в банке решения Jira и Confluence. Эти модули позволяют обрабатывать большие массивы корпоративных данных, генерировать контент, оказывать помощь в принятии решений на основе прогрессивных рекомендательных алгоритмов. Мы рассчитываем, что это позволит повысить производительность команд разработки и поддержки не менее чем на 30%", — сообщил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

Платформа "Сфера" — разработка ведущего технологического партнера ВТБ, Холдинга Т1. Она состоит из 40+ модулей, каждый из которых отвечает за выполнение конкретных задач: управление разработкой и тестированием, эксплуатация программного обеспечения, инженерные инструменты для работы с исходным кодом и инструменты мониторинга. До последнего времени эти задачи выполнялись при помощи инструментов от различных, преимущественно зарубежных, производителей. Импортозамещение этих инструментов обеспечивается внедрением "Сферы". Модули Платформы интегрированы между собой и позволяют выстраивать сквозной процесс управления производством ПО на всех этапах жизненного цикла.

С помощью уникального продукта "Сфера", в работе которого применяются передовые модели искусственного интеллекта при автоматическом поиске чувствительных данных, удалось построить полигон тестирования из более чем 100 систем банка, в котором все персональные данные и банковская тайна полностью заменены на обезличенные.

Внедрение "Сферы" банк начал в июле 2023 года и планирует завершить до конца 2024. Платформа импортозаместит порядка двух десятков зарубежных решений, включая GitLab и Bitbucket, Nexus и JFrog, Jenkins и TeamCity, Service manager, системы мониторинга и др. Модули Сферы уже находятся на разных этапах внедрения, и многие введены в промышленную эксплуатацию.

"Платформа Сфера — один из ключевых продуктов Холдинга Т1, в создание которого вовлечено более 700 разработчиков. Мы начали работу над созданием "Сферы" задолго до 2023 года, это уже довольно зрелое решение. Проект с ВТБ — первое внедрение платформы в ИТ-ландшафт такого масштаба. Мы концентрируем все усилия для удовлетворения высочайших требований надежности, отказоустойчивости и масштабируемости", — отметил Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора Холдинга Т1, управляющий директор вендора НОТА.

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