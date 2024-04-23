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ИТ Транспорт и связь

DION доступен на отечественных смартфонах на "Авроре" благодаря "АВРОИД Платформе"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский вендор НОТА (Холдинг Т1) и разработчик программных продуктов "АВРОИД" подтвердили технологическую совместимость платформы корпоративных коммуникаций DION с импортонезависимой операционной системой "Аврора". Работу ВКС-сервиса обеспечивает "АВРОИД Платформа".

В 2023 году компания "АВРОИД" создала продукт, который позволяет организациям совершить стратегический переход на устройства с отечественной защищенной операционной системой "Аврора". "АВРОИД Платформа" — это программная среда для запуска Android-приложений на мобильной ОС "Аврора". Используя контейнер, пользователи сразу получают доступ к большинству уже существующих приложений: от сервисов для личной и рабочей коммуникации до мультимедийных платформ. Их функциональность сохраняется в полном объеме, при этом за безопасность можно не беспокоиться — приложения запускаются в изолированной среде внутри отечественной защищённой операционной системы "Аврора", сертифицированной ФСТЭК и ФСБ России.

"АВРОИД" расширяет перечень приложений с подтвержденной работоспособностью. Совместно со специалистами российского вендора НОТА были внесены доработки и завершено тестирование платформы унифицированных коммуникаций DION на ОС "Аврора" внутри "АВРОИД Платформы".

Теперь корпоративным пользователям мобильных устройств на отечественной ОС "Аврора" доступны широкие возможности для эффективной коммуникации. Конференции и вебинары до 5000 участников, трансляции до 20 000 пользователей, чаты, звонки, виртуальные комнаты и видеохостинг — всё это доступно на платформе DION. Решение обеспечивает качественную аудио- и видеосвязь даже при слабом или неустойчивом сигнале, а также имеет удобный и понятный интерфейс в браузерной и в мобильной версиях.

Протестированное решение, построенное полностью на отечественной аппаратно-программной базе, будет особенно актуально для крупных компаний, где к безопасности продуктов и защите данных предъявляются самые высокие требования.

"АВРОИД Платформа" помогает компаниям сделать стратегически важный шаг в сторону перехода на отечественную мобильную операционную систему. Мы непрерывно тестируем ключевые приложения, чтобы удовлетворить бизнес-потребности российских компаний и предоставить пользователям привычные и необходимые возможности в безопасной среде. Приятно видеть, что разработчики ПО готовы кооперироваться и ускорять переход на "Аврору", — отмечает Эдуард Батанов, директор ООО "АВРОИД".

"Одна из целей, которую мы ставили перед собой при развитии платформы унифицированных коммуникаций DION, — создание равных условий для пользователей любых операционных систем. Особое значение здесь уделяем совместимости с отечественными разработками. Теперь, благодаря "АВРОИД Платформе", есть возможность пользоваться нашим продуктом на устройствах с операционной системой "Аврора". В будущем мы продолжим работу над интеграцией с российским ПО, чтобы сделать решение доступным как можно большему числу компаний", — комментирует Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА.

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