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ИТ Транспорт и связь

Страховой Дом ВСК поддержал участников Junior PayTech Forum 2024

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны победители суперфинала конференции Junior PayTech Forum 2024, организованной Финтех Хабом Банка России совместно с Национальной Системой Платежных Карт (НСПК).

С момента старта программы в этом году в ней приняли участие более 250 студентов, а общее число заявок превысило 1,1 тыс. По результатам курса было отобрано 22 проекта. С ребятами, чьи работы вышли в финал, работали 17 наставников и 11 менторов.

Экспертное жюри в составе главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, а также представителей НСПК, Московской Биржи, топ менеджеров крупнейших финансовых организаций, в том числе генерального директора Страхового Дома ВСК Александра Тарновского, оценили и по итогу выбрали лучшие проекты.

  1. Приз за первое место получил Александр Сальный с сервисом "СБП Consumer presented QR", позволяющим оплачивать покупки через СБП без подключения устройства клиента к Интернету при помощи сгенерированного в приложении СБПэй QR-кода на экране смартфона (пакет данных для формирования QR-кода в оффлайн режиме будет заранее загружаться на устройство клиента при подключении к сети Интернет).
  2. Второе место заняла Ирина Аверина с сервисом "СтудПривет", направленным на упрощение процесса подтверждения статуса "студента" при оплате покупок картой "МИР" и через СБП (учащимся больше не придется носить с собой студенческий билет, чтобы получать доступ к программе лояльности). В будущем планируется масштабирование сервиса для обеспечения возможности автоматического подтверждения статуса многодетной семьи и пенсионера.
  3. Замыкает тройку лидеров Екатерина Чернышова с сервисом "МИР Транспорта", который позволит пользователю автоматически оплачивать проезд по платным дорогам в "Навигаторе" (мобильное приложение картографического сервиса), беспрепятственно проезжать через пункты взимания платы (в том числе открывать шлагбаум, если гос. номер автомобиля не распознался автоматически) и избежать накопления задолженности при проезде по дорогам с системой "Свободный поток".

Целью образовательной программы является поиск талантов среди молодежи, поддержка новых передовых идей и проектов. В прошлом году по итогам форума JPT 2023 один из участников предложил кейс по медицине — сервис электронных рецептов. После форума студент был приглашен на 4-месячную стажировку в Страховом Доме ВСК, а в феврале 2024 года был трудоустроен в компанию уже в качестве штатного сотрудника Блока Медицина.

Проекты 2024 года полностью соответствуют новой стратегии ВСК, т. к. направлены на оптимизацию внутренних процессов и взаимодействия с клиентом, улучшение клиентского опыта, диджитализацию сервисов. Самые талантливые студенты будут также приглашены на стажировку в компанию.

"Junior PayTech Forum — это уникальная эффективная площадка для взаимодействия между компаниями и талантливой молодежью, способной за счет своих идей и креатива делать наш бизнес лучше. Второй год подряд мы можем наблюдать за тем, как растет число желающих стать участником образовательных программ Финтех Хаба Банка России и НСПК. Для ВСК работа с выпускниками ВУЗов является важной частью HR-стратегии. Совместно с Финтех Хабом и научно-технологическим университетом "Сириус" мы запускали образовательную программу по цифровой трансформации в страховании, похожий курс стартовал в этом году на базе ВШКУ РАНХиГС. И мы уже видим результаты данной работы — к команде ВСК присоединяются самые талантливые выпускники", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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