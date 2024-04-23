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ИТ Транспорт и связь

Группа "Иннотех" приняла участие в ежегодной отраслевой конференции "Внутренний аудит в России"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа "Иннотех", ведущий поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, стала участником XVI Национальной конференции "Внутренний аудит в России". На мероприятии Варвара Солодилова, руководитель продуктового развития ОАЗИС Группы "Иннотех", совместно с директором по внутреннему аудиту X5 Retail Group Иваном Вороной, рассказала про автоматизацию процесса внутреннего аудита с использованием GRC-решений.

Спикер подчеркнула, что для повышения эффективности GRC-процессов бизнесу необходима единая платформа, которая позволяет комплексно решать задачи, связанные с управлением рисками, внутренним контролем и проверкой на соответствие требованиям. Отдельно было отмечено, что сегодня компании могут выбирать различные ИТ-решения и конфигурации внедрения: как коробочные продукты, так и модульные системы с гибкими настройками. Их выбор зависит от ряда факторов: поставленных задач, текущего уровня цифровизации и зрелости бизнес-процессов, глубины проработки требований и технического задания, сроков внедрения и плана развития функциональности.

"При создании GRC-платформы ОАЗИС мы в Группе "Иннотех" старались учесть все потребности и запросы бизнеса, и в итоге сегодня решение имеет гибкую модульную структуру. В частности, наличие преднастроенных процессов позволяет заказчикам сократить временные и финансовые затраты на интеграцию платформы. Компании также имеют возможность внести изменения и доработать сервисы платформы до полного соответствия требованиям. В результате продукт можно использовать как для выполнения конкретных задач, так и для покрытия всего комплекса GRC в целом", — прокомментировала Варвара Солодилова, руководитель продуктового развития ОАЗИС, Группа "Иннотех".

Помимо этого, было отмечено, что при выборе решения следует тщательно оценивать его возможности, функционального развития, обеспечения информационной безопасности, масштабирования, а также способность к взаимодействию с внешними источниками данных.

Ассоциация "Институт внутренних аудиторов" ежегодно проводит Национальную конференцию "Внутренний аудит в России", где ведущие специалисты страны обмениваются опытом и обсуждают актуальные вопросы индустрии. Группа "Иннотех" принимает участие в конференции уже в третий раз.

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