16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Консорциум "Интегра-С" принял участие в форуме "Технологии и безопасность-2024" в Москве Платформа "Интегра 4D-Планета Земля" установлена в Координационном центре правительства РФ В Тольятти обсудили успешные профориентационные ИТ-практики В день Самарской области на выставке-форуме "Россия" пройдет V Форум по цифровой дипломатии В Самаре состоится семинар по применению интеграционной платформы "Интегра 4D-Планета Земля"

ИТ Транспорт и связь

Цифровые технологии ВТБ Инфраструктурный Холдинг делают автомагистрали "умными" и безопасными

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 199
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ Инфраструктурный Холдинг запустил собственное программное обеспечение, разработанное профильными компаниями холдинга. Интеллектуальные системы автоматизированного управления дорожным движением и взимания платы — InfraWay и InfraPay были установлены в крупных транспортных проектах России, реализованных ВТБ Инфраструктурный Холдинг, — "Восточный выезд" из Уфы на федеральную трассу М-5 "Урал" и дорожный объект в Удмуртской Республике — мостовые переходы через реки Каму и Буй.

Использование интеллектуальных транспортных систем позволяет оптимально распределить трафик, повысить информированность водителей об условиях движения и значительно уменьшить риски возникновения ДТП. Таким образом, новые цифровые решения, разработанные сервисной компанией ВТБ Инфраструктурный Холдинг — ООО "Оператор скоростных автомагистралей" — делают автомагистрали безопасными и комфортными.

"Мы всегда стремились быть компетентными на каждом этапе — от разработки концепции и просчета рентабельности объекта до строительства и эксплуатации. Внедрение собственных программных продуктов в наши транспортные проекты позволит нам расширить список компетенций и способствовать импортонезависимости в социально важных транспортных объектах. Мы можем управлять качеством программного продукта, контролировать модернизацию, техническую поддержку и, самое главное, быть уверенными в безопасности и комфорте автомобилистов на наших объектах", — отметил генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Андрей Аверин.

Автоматизированная система управления дорожным движением InfraWay и система взимания платы InfraPay для проезда по платным участкам дороги разработана ООО "Оператор скоростных автомагистралей".

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5