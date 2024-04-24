Цифровые технологии ВТБ Инфраструктурный Холдинг делают автомагистрали "умными" и безопасными

ВТБ Инфраструктурный Холдинг запустил собственное программное обеспечение, разработанное профильными компаниями холдинга. Интеллектуальные системы автоматизированного управления дорожным движением и взимания платы — InfraWay и InfraPay были установлены в крупных транспортных проектах России, реализованных ВТБ Инфраструктурный Холдинг, — "Восточный выезд" из Уфы на федеральную трассу М-5 "Урал" и дорожный объект в Удмуртской Республике — мостовые переходы через реки Каму и Буй.
Использование интеллектуальных транспортных систем позволяет оптимально распределить трафик, повысить информированность водителей об условиях движения и значительно уменьшить риски возникновения ДТП. Таким образом, новые цифровые решения, разработанные сервисной компанией ВТБ Инфраструктурный Холдинг — ООО "Оператор скоростных автомагистралей" — делают автомагистрали безопасными и комфортными.
"Мы всегда стремились быть компетентными на каждом этапе — от разработки концепции и просчета рентабельности объекта до строительства и эксплуатации. Внедрение собственных программных продуктов в наши транспортные проекты позволит нам расширить список компетенций и способствовать импортонезависимости в социально важных транспортных объектах. Мы можем управлять качеством программного продукта, контролировать модернизацию, техническую поддержку и, самое главное, быть уверенными в безопасности и комфорте автомобилистов на наших объектах", — отметил генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Андрей Аверин.
Автоматизированная система управления дорожным движением InfraWay и система взимания платы InfraPay для проезда по платным участкам дороги разработана ООО "Оператор скоростных автомагистралей".
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги