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Туризм Общество

Самару поделят на зоны ради туристов

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары утвердила концепцию проекта туристского кода центра городского округа Самара. Что это такое, Волга Ньюс рассказали в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

По словам главы ведомства Владислава Зотова, концепцию утвердили для участия в конкурсе проектов по обустройству туристического кода центра города на получение единой субсидии для реализации мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" министерством туризма Самарской области. Самара стала победителем, и в ближайшее время станет получателем средств.

Реализация мероприятий проекта позволит до конца 2024 года обустроить туристский центр Самары, объединить ключевые объекты притяжения и места отдыха. Он предусматривает разделение территории на несколько функциональных пространств. По замыслу авторов, это позволит лучше сориентироваться в городе, узнать его историю и особенности.

На основании системы географических и символических границ и ориентиров выделили "Города", а именно "Город Междуречья", "Город на склоне", "Город Музей", "Город Площадь" и "Город Славы".

"Мы разбили Самару на "города" с точки зрения истории возникновения и тех туристических маршрутов, которые уже существуют. Наш город станет более понятным для туристов: как он зарождался, как развивался, чем сейчас выделяется", — объяснил глава департамента.

Также в туристском коде выделили "Места". Это пространства с определенным набором функций. Например, в список вошли ярмарки — торговые павильоны по продаже сувениров и продуктов питания.

Также создатели кода выделили:

  • места встреч, где будут собираться туристы и начинаться экскурсии;
  • места обзора - видовые точки и смотровые площадки для просмотра достопримечательностей, панорам, природных видов;
  • места отдыха в скверах и общественных пространствах.

Все эти локации будут связаны между собой маршрутами и системой навигации. Предполагается установка информационно-справочных центров, новых указателей, интерактивных сенсорных панелей и других объектов.

Согласно экспертной оценке, реализация проекта положительно повлияет на основные показатели отрасли туризма, развитие внутреннего туризма и туристско-рекреационного кластера Самарской области. Ожидается увеличение турпотока, что приведет к улучшению качества услуг в сфере гостеприимства, транспорта и предприятий общественного питания. Это подстегнет развитие бизнеса и улучшит общий имидж Самары.

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