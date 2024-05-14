Решение Группы "Иннотех" получило высокую оценку ТеДо в обзоре "Созвездие GRC"

Группа "Иннотех", ведущий поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, сообщает, что платформа для комплексного управления рисками ОАЗИС вошла в новый отраслевой обзор "Созвездие GRC" крупнейшей консалтинговой компании "Технологии Доверия" (ТеДо) в первом квартале 2024 года. Разработка получила наивысшие оценки по основным показателям: функциональность системы и стратегия развития.

Эксперты ТеДо рассмотрели ключевые отечественные решения в области GRC (системы внутреннего контроля и управления рисками) и проанализировали их по наиболее важным для рынка показателям. Исследователи высоко оценили ОАЗИС с точки зрения наличия дополнительных модулей, среди которых: управление процессами обработки персональных данных, управление ESG-рисками, предотвращение конфликта интересов. Помимо этого, отличительной и важной особенностью стало наличие в системе встроенного искусственного интеллекта.

"Мы рады оказаться в числе GRC-систем, отмеченных экспертами ТеДо. По всем сравниваемым показателям мы уже достигли высоких результатов, однако продолжаем ставить перед собой большие цели. Например, наша команда планирует внедрить автоматический мониторинг изменений нормативных актов и их сопоставления с политиками компании, в разработке находится опция автоматического заполнения карточек рисков на основе собственной большой языковой модели (Large Language Model, LLM) и др. Мы взаимодействуем с аудиторией, поэтому знаем актуальные запросы к GRC-платформам и стремимся своевременно их учитывать, предлагая новые возможности", - комментирует Сергей Степаненко, директор дивизиона технологического развития управления рисками и ALM Группы "Иннотех".

"Грамотно выстроенные функции управления рисками и внутреннего контроля помогают бизнесу принимать сбалансированные и взвешенные решения относительно операционных угроз. Наш обзор направлен на глубокий анализ потребностей бизнеса и современных продуктов, которые помогают компаниям в решении их задач в области GRC. Мы отслеживаем передовые технологии, которые затем предлагаем клиентам для решения задач. Вендоры, в свою очередь, опираются на наши исследования при выстраивании стратегии развития своих продуктов", - отмечает Анастасия Кабаева, исполнительный директор технологической практики ТеДо.

ОАЗИС включен в реестр отечественного ПО и позволяет комплексно подходить к управлению рисками, планированию и исполнению мероприятий по их снижению, управлению проверочной деятельностью, оптимизации управленческих процессов и контрольных процедур. С помощью системы можно решать бизнес-задачи на разных уровнях в зависимости от потребностей компании. Благодаря автоматизации ключевых процессов возрастает скорость взаимодействия подразделений и повышается качество принятия решений.

Первая часть исследования "Созвездие GRC" от ТеДо вышла в 2023 году. Цель нового обзора осталась прежней - помочь отечественным компаниям в выборе GRC-решения и продемонстрировать профессиональному сообществу тренды на рынке систем данного класса. Исследование ТеДо проводилось в первом квартале текущего года. В числе объектов обзора были рассмотрены 8 GRC-систем по 18 функциональным разделам оценки, включающим 150 критериев анализа.