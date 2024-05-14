16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В России стартует третий Международный киберчемпионат по информационной безопасности Т1 Интеграция и Т1 Cloud были отмечены премией Team Awards Консорциум "Интегра-С" принял участие в форуме "Технологии и безопасность-2024" в Москве Платформа "Интегра 4D-Планета Земля" установлена в Координационном центре правительства РФ В Тольятти обсудили успешные профориентационные ИТ-практики

ИТ Транспорт и связь

Решение Группы "Иннотех" получило высокую оценку ТеДо в обзоре "Созвездие GRC"

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Группа "Иннотех", ведущий поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, сообщает, что платформа для комплексного управления рисками ОАЗИС вошла в новый отраслевой обзор "Созвездие GRC" крупнейшей консалтинговой компании "Технологии Доверия" (ТеДо) в первом квартале 2024 года. Разработка получила наивысшие оценки по основным показателям: функциональность системы и стратегия развития.

Эксперты ТеДо рассмотрели ключевые отечественные решения в области GRC (системы внутреннего контроля и управления рисками) и проанализировали их по наиболее важным для рынка показателям. Исследователи высоко оценили ОАЗИС с точки зрения наличия дополнительных модулей, среди которых: управление процессами обработки персональных данных, управление ESG-рисками, предотвращение конфликта интересов. Помимо этого, отличительной и важной особенностью стало наличие в системе встроенного искусственного интеллекта.

"Мы рады оказаться в числе GRC-систем, отмеченных экспертами ТеДо. По всем сравниваемым показателям мы уже достигли высоких результатов, однако продолжаем ставить перед собой большие цели. Например, наша команда планирует внедрить автоматический мониторинг изменений нормативных актов и их сопоставления с политиками компании, в разработке находится опция автоматического заполнения карточек рисков на основе собственной большой языковой модели (Large Language Model, LLM) и др. Мы взаимодействуем с аудиторией, поэтому знаем актуальные запросы к GRC-платформам и стремимся своевременно их учитывать, предлагая новые возможности", - комментирует Сергей Степаненко, директор дивизиона технологического развития управления рисками и ALM Группы "Иннотех".

"Грамотно выстроенные функции управления рисками и внутреннего контроля помогают бизнесу принимать сбалансированные и взвешенные решения относительно операционных угроз. Наш обзор направлен на глубокий анализ потребностей бизнеса и современных продуктов, которые помогают компаниям в решении их задач в области GRC. Мы отслеживаем передовые технологии, которые затем предлагаем клиентам для решения задач. Вендоры, в свою очередь, опираются на наши исследования при выстраивании стратегии развития своих продуктов", - отмечает Анастасия Кабаева, исполнительный директор технологической практики ТеДо.

ОАЗИС включен в реестр отечественного ПО и позволяет комплексно подходить к управлению рисками, планированию и исполнению мероприятий по их снижению, управлению проверочной деятельностью, оптимизации управленческих процессов и контрольных процедур. С помощью системы можно решать бизнес-задачи на разных уровнях в зависимости от потребностей компании. Благодаря автоматизации ключевых процессов возрастает скорость взаимодействия подразделений и повышается качество принятия решений.

Первая часть исследования "Созвездие GRC" от ТеДо вышла в 2023 году. Цель нового обзора осталась прежней - помочь отечественным компаниям в выборе GRC-решения и продемонстрировать профессиональному сообществу тренды на рынке систем данного класса. Исследование ТеДо проводилось в первом квартале текущего года. В числе объектов обзора были рассмотрены 8 GRC-систем по 18 функциональным разделам оценки, включающим 150 критериев анализа.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2