DION стал основной платформой для корпоративных коммуникаций в "Группе Астра"

"Группа Астра", лидер российского инфраструктурного ПО, перешла на облачную платформу корпоративных коммуникаций DION. Продукт позволяет сотрудникам безопасно делать звонки, проводить видеоконференции, а также встречаться в виртуальных переговорных комнатах, организовывать совместную работу и обмениваться файлами.

Один из ключевых игроков импортозамещения, "Группа Астра" строит свою ИТ-инфраструктуру на российских технологиях, поэтому выбирает решения стратегических партнеров. При поиске новой платформы корпоративных коммуникаций компания фокусировалась на комплексности решения: важно было найти систему с более широким функционалом, качественной связью при слабом или неустойчивом сигнале и возможностью подключаться с любых устройств. Ранее заказчик использовал Zoom, пока зарубежный вендор не покинул российский рынок, ограничив доступ к лицензиям и обновлениям.

Облачное ПО позволяет экономить время и не требует дополнительной инфраструктуры. Более того, при покупке лицензии DION предоставляется бесплатная поддержка и помощь на всех этапах работы. Все это также стало плюсом при выборе заказчиком данного решения.

Сейчас сотрудники "Группы Астра" опционально используют возможности DION. Наибольшей популярностью пользуется DION.Rooms — система бронирования и управления встречами в переговорных комнатах. Она позволяет полноценно управлять встречей, в пару кликов добавлять новых участников и запускать демонстрацию экрана с любых устройств. При этом отказ от аппаратной инфраструктуры в пользу программных возможностей приводит к существенной экономии на оборудовании: в среднем 7-10 миллионов рублей на комнату. В ближайшее время все 2 500 сотрудников "Группы Астра" будут использовать DION. Проект перехода — закономерное продолжение сотрудничества с разработчиком платформы: ранее компания добавила продукт в собственный репозиторий ПО для образовательных организаций.

"При совершенствовании DION мы старались создать современную многофункциональную платформу для корпоративных коммуникаций. Сегодня решение уже позволяет безопасно проводить совместные звонки и видеоконференции, обмениваться файлами и встречаться в переговорных. В будущем мы планируем и дальше развивать продукт, работая над комфортом использования и добавляя новые функциональные возможности", — подчеркнул Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (Холдинг Т1).

"Отечественные программные решения сейчас выходят на новый уровень: становятся более технологичными и комплексными. Мы в "Группе Астра" с 2018 года занимаемся разработкой экосистемы продуктов инфраструктурного программного обеспечения и понимаем, насколько важно развивать технологическую кооперацию, чтобы эта экосистема была полноценной. Более того, подобные проекты по внедрению партнерских решений в инфраструктуры ИТ-компаний, способствуют эволюции не только бизнеса, но и самих продуктов, а также позволяют определять решения для технологического стека. Это не первый шаг в рамках нашего стратегического сотрудничества, но, уверен, далеко не последний", — отметил Антон Шмаков, технический директор "Группы Астра".