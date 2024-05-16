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Облаку T1 Cloud присвоена первая категория значимости в соответствии с федеральным законом о безопасности КИИ

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФСТЭК России включил инфраструктуру публичного облака T1 Cloud в реестр значимых объектов КИИ. Облаку присвоена первая категория значимости, при этом оно уже отвечает всем требованиям законодательства о безопасности критической информационной инфраструктуры и имеет наивысший уровень защищенности.

Категорирование облачной инфраструктуры Т1 Cloud, проведенное в соответствии со ст. 7 Федерального закона "О безопасности КИИ" (№ 187-ФЗ) и постановлением Правительства от 8 февраля 2018 г. № 127, подтверждает соблюдение провайдером всех требований к значимым объектам КИИ. Переход в аттестованное облако помогает заказчикам в решении вопросов, связанных с импортозамещением, комплаенсом в соответствие с требованиями ИБ, обеспечением устойчивости функционирования их облачных систем и их защитой от компьютерных атак. Это особенно важно для предприятий из таких отраслей, как промышленность, образование, здравоохранение, транспорт, телекоммуникации и финансы.

"Внесение облака Т1 Cloud в список значимых объектов КИИ подтверждает наше стремление постоянно повышать уровень информационной безопасности решений, которые мы предоставляем клиентам. Приоритетом компании является обеспечение бесперебойной защиты критических данных заказчиков. Мы гарантируем высокую эффективность работы ИТ-систем компаний в нашем облаке, снижаем их издержки и помогаем быстро масштабировать собственные ресурсы", — подчеркнул Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности компании T1 Cloud.

Теперь государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ (ГосСОПКА) осуществляется мониторинг информационной безопасности в отношении публичного облака Т1 Cloud. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты публичных ресурсов провайдера и гарантирует обмен информацией о компьютерных инцидентах с регулирующим органом.

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