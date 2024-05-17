На стенде Самарской области выставки "Россия" пройдет ИТ-неделя

С 21 мая в Москве на стенде Самарской области на международной выставке-форуме "Россия" пройдет профильная ИТ-неделя, где будут представлены достижения региона в цифровой сфере.

Цифровая трансформация региона постоянно в центре внимания губернатора Дмитрия Азарова, который всегда открыт для ИТ-сообщества. Самарская область - один из субъектов-лидеров в сфере информационных технологий.

Специалисты департамента информационных технологий и связи Самарской области и его подведомственных учреждений подготовили обширную и разнообразную программу.

Так, эксперты расскажут о реализации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", о цифровых проектах и развитии искусственного интеллекта (ИИ), об использовании нейросетей в повседневной жизни и в бизнесе. Также пройдут различные викторины и квизы на цифровую и компьютерную грамотность с призами и подарками. Посетители самарского стенда смогут "побороться" с нейросетью и попытаться угадать знаменитых людей, связанных с Самарской областью, которых нарисовал ИИ.

Узнать получше областной центр и его достопримечательности поможет игра "Собери пазл с объектами Самары под видеонаблюдением". Кроме того, любой желающий сможет побывать в роли оператора колл-центра службы 112: принять и обработать вызов, узнать, как реагируют различные службы на срочные вызовы.

Коллеги из ГБУ СО "Цифровой регион" подготовили виртуальную экскурсию в VR-очках в Жигулевский Центр обработки данных: любой желающий сможет побывать в четырех залах ЦОДа, увидеть, как все устроено, почувствовать себя частью команды, а Сергей Котельников расскажет о том, как зарождался Интернет, покажет, как выглядели первая печатная машинка и компьютер. Не обойдет стороной спикер и тему современных технологий, в частности, возможности нейросетей, с помощью которых он "оживил" свою детскую фотографию.

23 и 24 мая партнеры ГБУ СО "Безопасный регион" компания "Сфера" разыграют среди посетителей стенда суперприз - экскурсию на смотровую площадку "Москва Сити".

Известный блогер Антон Стеньков расскажет о том, как устроена нейросеть, как отличить фейк от новости, а фото - от картинки, сгенерированной ИИ.

"Нам есть что показать и что рассказать. Каждый день будет отмечен насыщенной программой: выступления спикеров, викторины, конкурсы, мастер-классы и интерактивы по ИT-теме. Мы постарались совместить полезное с приятным. Каждый, кто в ближайшую неделю посетит стенд Самарской области на ВДНХ, обязательно узнает что-то новое для себя, а за участие в конкурсах и викторинах у нас предусмотрены ценные призы и сувениры", - сообщил заместитель председателя правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.