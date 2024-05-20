T1 Cloud ускоряет сложные вычисления и работу с ИИ с помощью сервиса на базе GPU NVIDIA H100

Провайдер T1 Cloud расширил портфель облачных сервисов на базе графических ускорителей c GPU и представил клиентам доступ к инновационным видеокартам NVIDIA H100. Это дает возможность вывести на новый уровень эффективности работу с машинным обучением и обучением нейросетей, анализ и обработку данных, высокоскоростные вычисления и др.

Благодаря запуску нового инфраструктурного сервиса в облаке T1 Cloud компании могут в 9 раз быстрее проводить обучение и до 30 раз — инференс моделей ИИ по сравнению с предыдущими поколениями видеокарт. Это позволяет им сократить время на разработку и внедрение проектов на основе искусственного интеллекта, гибко масштабироваться и ускорять внедрение инноваций.

Облачные вычисления с GPU от T1 Cloud подходят для тренировки больших языковых моделей (LLM), моделей искусственного интеллекта, которые могут генерировать текст, переводить языки, отвечать на вопросы человеческим способом и применяться для предиктивной аналитики в различных областях. Так, клиенты из сферы розничной торговли смогут более точно прогнозировать сезонный спрос и продажи, финансовые организации и банки — ускорить оценку кредитных рисков, повысить эффективность обработки транзакций в реальном времени и обеспечить их безопасность, а промышленные предприятия — оптимизировать производственные процессы. Сервис можно также использовать для разработки беспилотных автомобилей, систем медицинской диагностики и других приложений на базе искусственного интеллекта.

Применение ускорителей GPU в облаке T1 Cloud позволяет сократить издержки на высокопроизводительные вычисления: аренда виртуальных машин вместо приобретения и обслуживания дорогостоящего оборудования делает применение графических ускорителей возможным как для крупного бизнеса, так и для небольших компаний. В зависимости от требований проекта клиент может оперативно увеличить количество необходимых вычислительных ресурсов. Сервис предоставляется по запросу в рамках модели подписки c гарантированным уровнем SLA и круглосуточной технической поддержкой от специалистов провайдера.

На текущий момент клиентам Т1Cloud доступны виртуальные машины с графическими ускорителями GPU на базе видеокарт NVIDIA A100 и NVIDIA H100 в конфигурациях вычислительных ресурсов от 1 и до 8 карт на виртуальную машину, до 80 Гбайт памяти HBM3 и с пропускной способностью 2 Тбайта/с.

Облачные сервисы с графическими ускорителями GPU развернуты на базе надежной инфраструктуры T1 Cloud с учетом комплексного подхода к обеспечению безопасности и полного соответствия требованиям регулирующих органов. Аттестация провайдера в соответствии с 152 ФЗ, 187 ФЗ и ГОСТ Р 57580.1 по наивысшим уровням защиты дает возможность компаниям размещать и работать в облаке с персональными и другими чувствительными данными любой категории значимости.

"С каждым годом все больше компаний стремятся использовать возможности искусственного интеллекта в своих проектах, при этом машинное обучение и работа с нейросетями требуют мощных вычислительных ресурсов для создания сложных алгоритмов и ускорения запуска моделей ИИ. Применение GPU ускорителей в облаке T1 Cloud решает сразу несколько задач бизнеса: помогает эффективно работать с огромными массивами данных, быстрее их обрабатывать и выполнять множество вычислений одновременно, а также снижать капитальные затраты на ИТ-инфраструктуру. Одно из важных преимуществ облачных сервисов T1 Cloud для клиентов — возможность использовать инновационные графические ускорители NVIDIA H100, — на российском рынке такие предложения пока ограничены. Кроме этого, мы предлагаем широкий ряд конфигураций с GPU под разные запросы и потребности компаний", — сказал Андрей Никитин, директор по продуктам в T1 Cloud.