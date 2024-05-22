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Почта России и НОТА объединят усилия в сфере кибербезопасности и корпоративных коммуникаций

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почта России и вендор НОТА (Холдинг Т1) подписали соглашение о сотрудничестве на ежегодной конференции ЦИПР 2024. Целью проекта станут развитие технологий в сфере информационной безопасности и корпоративных коммуникаций.

Партнеры планируют совместно разработать ИТ-решения, направленные на комплексную защиту электронных систем и информационных ресурсов Почты. Кроме того, компании намерены проводить совместное обучение сотрудников и обмениваться опытом со специалистами на отраслевых конференциях. Почта и НОТА также уделят внимание развивающейся on-prem-платформе корпоративных коммуникаций DION. Это полноценная ВКС-площадка с широкими возможностями для проведения конференций, налаживания рабочей коммуникации и видеохостинга.

"Важной частью стратегии развития Почты является особое внимание к сфере корпоративных коммуникаций и кибербезопасности, мы понимаем необходимость защиты ИТ-ресурсов компании и данных наших клиентов. Сотрудничество с НОТА позволит нам укрепить позиции в этой области и создать возможности для бесперебойной работы Почты", - отметил Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора Почты России.

"Почта обладает разветвленной сетью отделений и оказывает услуги в самых отдаленных регионах России. Совместные усилия позволят нам не только повысить эффективность командной работы огромного штата сотрудников и разработать более надежные инструменты для защиты информации клиентов по всей стране, но и выйти на новый уровень реализации стратегии импортозамещения", - подчеркнул Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора Холдинга Т1, управляющий директор НОТА.

Сотрудничество компаний - не первый опыт партнерства Почты России и НОТА. В феврале текущего года вендор стал поставщиком ИТ-решения по анализу поведения пользователей и качества обслуживания клиентов для Почты. Система успешно масштабирована по всей стране и установлена на более чем 100000 рабочих мест.

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