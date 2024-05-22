Т1 и АНО "НЦК ИСУ" займутся обучением специалистов для развития отечественной ERP

Соответствующее соглашение заключили Т1 Цифровая академия и АНО "Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом".
Организации будут совместно работать над формированием образовательных программ для подготовки специалистов, способных успешно внедрять и поддерживать отечественные ERP-системы. Запланировано обучение специалистов проектированию, настройке и эксплуатации российской ERP.
В рамках взаимодействия "Т1 Цифровой Академии" и АНО "НЦК ИСУ" эксперты планируют создать дорожную карту мероприятий, необходимых для подготовки специалистов. В перспективе их выпускники будут заниматься внедрением систем управления рисками (СУР) в российских компаниях.
"Образовательные программы, которые мы создадим, позволят специалистам ознакомиться с лучшими практиками перехода крупного бизнеса на ERP-системы. Наша задача — передать компетенции и навыки, основанные на богатом опыте проектов по импортозамещению ERP", — отметил директор "Т1 Цифровая Академия" Дмитрий Красовский.
Основная цель взаимодействия некоммерческих организаций — содействие развитию технологического суверенитета и снижению зависимости от импорта в ИТ-сфере через повышение квалификации специалистов.
"Мы планируем включить в наши образовательные программы широкий спектр курсов. Они будут направлены на формирование комплексных знаний и практических навыков у специалистов. Это навыки проектирования архитектуры, выбора инструментов и технологий разработки, внедрения и поддержки систем, которые войдут в отечественную ERP-платформу", — заявил генеральный директор АНО "НЦК ИСУ" Кирилл Семион.
В марте 2024 года холдинг Т1 вошел в состав учредителей "Национального центра компетенций по информационным системам управления холдингом". Решение об этом было принято членами правления Т1 и руководством учредителя АНО "НЦК ИСУ" — холдингом ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). Присоединение Т1 к организации значительно увеличило ее возможности по созданию отечественного ERP-решения для крупных корпораций.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги