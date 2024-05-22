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Т1 и АНО "НЦК ИСУ" займутся обучением специалистов для развития отечественной ERP

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соответствующее соглашение заключили Т1 Цифровая академия и АНО "Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом".

Организации будут совместно работать над формированием образовательных программ для подготовки специалистов, способных успешно внедрять и поддерживать отечественные ERP-системы. Запланировано обучение специалистов проектированию, настройке и эксплуатации российской ERP.

В рамках взаимодействия "Т1 Цифровой Академии" и АНО "НЦК ИСУ" эксперты планируют создать дорожную карту мероприятий, необходимых для подготовки специалистов. В перспективе их выпускники будут заниматься внедрением систем управления рисками (СУР) в российских компаниях.

"Образовательные программы, которые мы создадим, позволят специалистам ознакомиться с лучшими практиками перехода крупного бизнеса на ERP-системы. Наша задача — передать компетенции и навыки, основанные на богатом опыте проектов по импортозамещению ERP", — отметил директор "Т1 Цифровая Академия" Дмитрий Красовский.

Основная цель взаимодействия некоммерческих организаций — содействие развитию технологического суверенитета и снижению зависимости от импорта в ИТ-сфере через повышение квалификации специалистов.

"Мы планируем включить в наши образовательные программы широкий спектр курсов. Они будут направлены на формирование комплексных знаний и практических навыков у специалистов. Это навыки проектирования архитектуры, выбора инструментов и технологий разработки, внедрения и поддержки систем, которые войдут в отечественную ERP-платформу", — заявил генеральный директор АНО "НЦК ИСУ" Кирилл Семион.

В марте 2024 года холдинг Т1 вошел в состав учредителей "Национального центра компетенций по информационным системам управления холдингом". Решение об этом было принято членами правления Т1 и руководством учредителя АНО "НЦК ИСУ" — холдингом ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). Присоединение Т1 к организации значительно увеличило ее возможности по созданию отечественного ERP-решения для крупных корпораций.

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