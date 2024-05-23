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Т1 Цифровая Академия и Университет Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках ЦИПР Т1 Цифровая Академия (входит в Холдинг Т1) и Университет Лобачевского (Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского) заключили соглашение о сотрудничестве.

Соглашение включает в себя повышение уровня подготовки специалистов ИТ-профилей, реализацию совместных программ по профориентации и трудоустройству выпускников, а также создание условий для реализаций совместной научной и производственной деятельности.

"Холдинг готов делиться экспертизой по современным ИТ-технологиям, и первоочередными направлениями мы видим те, что потребуются в рамках перехода к "Экономике данных": искусственный интеллект, информационная безопасность, создание цифровых платформ и другие. Вместе с ВУЗами мы стремимся обеспечить актуальное и востребованное образование, так, чтобы выпускники соответствовали запросам рынка. Как непосредственный участник ИТ-рынка и работодатель мы видим, какие компетенции и качества нужны сейчас и какие будут востребованы в ближайшее время. Важно вовлекать талантливую молодежь в процесс разработки технологических инноваций еще в студенческие годы", — прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга T1.

"В рамках соглашения с компанией Т1 студенты смогут принять участие в открытых школах, побывать в ИТ-лагере, пройти стажировки, получить ключевые профессиональные навыки еще на этапе обучения в вузе. Взаимодействие с индустриальным партнером обеспечивает актуальность и практическую ориентированность образовательных программ. Это важнейшее условие успешного развития обучающихся. Хорошие перспективы открываются и в плане реализации совместной научной и производственной деятельности. Уверен, у нашего сотрудничества большое будущее", — прокомментировал Олег Трофимов, ректор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) — одно из наиболее масштабных и представительных деловых событий, входящих в пятерку крупнейших мероприятий в сфере цифровой экономики России. На протяжении многих лет она служит ключевой площадкой для обсуждения вопросов цифровой трансформации общества и ведущих отраслей экономики.

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