16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЦИПР 2024: МойОфис и T1 Облако подписали соглашение о партнерстве Половина кибератак на промышленные предприятия Самарской области совершается в нерабочее время Т1 Цифровая Академия и Университет Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве Т1 и АНО "НЦК ИСУ" займутся обучением специалистов для развития отечественной ERP Холдинг Т1 представляет опытный образец собственной АСУ ТП "СИЛАРОН" для промышленности

ИТ Транспорт и связь

ЦИПР 2024: МойОфис и T1 Облако подписали соглашение о партнерстве

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ведущий разработчик офисных решений для общения и совместной работы с документами МойОфис и облачный провайдер T1 Облако (Холдинг T1) подписали соглашение о партнерстве. Подписание состоялось в рамках конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) в Нижнем Новгороде 23 мая 2024 года.

Фото: предоставлено Холдингом T1

Основная цель партнерства — создание надежной и безопасной среды для компаний, осуществляющих переход на отечественные технологии. Стороны планируют объединить усилия для предоставления пользователям эффективных и качественных сервисов на базе корпоративных продуктов компании-разработчика МойОфис в импортонезависимых облачных решениях провайдера Т1 Облако. Партнерство позволит создать функциональную рабочую среду с полным циклом сервисной поддержки.

В рамках партнерства особое внимание будет уделяться обеспечению защиты совместных решений для безопасной работы с ними. Продукты МойОфис предоставляют полный контроль над данными, неприкосновенность личной и коммерческой информации, соответствуют отраслевым стандартам безопасности и требованиям российского законодательства, а также имеют сертификацию ФСТЭК России. Облачная инфраструктура провайдера T1 Облако организована с учетом комплексного подхода и многоуровневой системы защиты информации и аттестована в соответствии с № 152-ФЗ, № 187-ФЗ и ГОСТ Р 57580.1 по наивысшим уровням защищенности. Это дает возможность компаниям размещать и обрабатывать в T1 Облако персональные и финансовые данные, а также объекты критической информационной инфраструктуры любой категории значимости.

"Клиенты сегодня как никогда нуждаются в надежных отечественных решениях для сохранения стабильности бизнеса, а также гарантированного роста и развития в будущем. T1 Облако, являясь одним из ключевых игроков российского рынка облаков, реализует свои сервисы с использованием импортнезависимых технологий, которые являются достойной альтернативой продуктам ушедших вендоров. Уверен, что партнерство с МойОфис — одним из лидеров в области корпоративного ПО — еще один важный шаг, направленный на комфортный переход компаний на технологичные, отказоустойчивые и экономически выгодные отечественные решения, который также важен для популяризации российских разработок в целом", — сказал Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса T1 Облако.

"Благодаря подписанному соглашению, компании МойОфис и Т1 Облако получают дополнительные возможности для развития и обмена опытом, что открывает новые перспективы для укрепления сотрудничества между компаниями. Вместе мы предоставим российскому бизнесу и государственным структурам возможность быстрой миграции на востребованные и надёжные облачные решения, предоставляемые компанией Т1 Облако — решения, которые не зависят от зарубежного программного обеспечения и гарантируют стабильность и непрерывность работы", — отмечает Павел Калякин, генеральный директор МойОфис.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2