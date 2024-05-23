ЦИПР 2024: МойОфис и T1 Облако подписали соглашение о партнерстве

Ведущий разработчик офисных решений для общения и совместной работы с документами МойОфис и облачный провайдер T1 Облако (Холдинг T1) подписали соглашение о партнерстве. Подписание состоялось в рамках конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) в Нижнем Новгороде 23 мая 2024 года.

Основная цель партнерства — создание надежной и безопасной среды для компаний, осуществляющих переход на отечественные технологии. Стороны планируют объединить усилия для предоставления пользователям эффективных и качественных сервисов на базе корпоративных продуктов компании-разработчика МойОфис в импортонезависимых облачных решениях провайдера Т1 Облако. Партнерство позволит создать функциональную рабочую среду с полным циклом сервисной поддержки.

В рамках партнерства особое внимание будет уделяться обеспечению защиты совместных решений для безопасной работы с ними. Продукты МойОфис предоставляют полный контроль над данными, неприкосновенность личной и коммерческой информации, соответствуют отраслевым стандартам безопасности и требованиям российского законодательства, а также имеют сертификацию ФСТЭК России. Облачная инфраструктура провайдера T1 Облако организована с учетом комплексного подхода и многоуровневой системы защиты информации и аттестована в соответствии с № 152-ФЗ, № 187-ФЗ и ГОСТ Р 57580.1 по наивысшим уровням защищенности. Это дает возможность компаниям размещать и обрабатывать в T1 Облако персональные и финансовые данные, а также объекты критической информационной инфраструктуры любой категории значимости.

"Клиенты сегодня как никогда нуждаются в надежных отечественных решениях для сохранения стабильности бизнеса, а также гарантированного роста и развития в будущем. T1 Облако, являясь одним из ключевых игроков российского рынка облаков, реализует свои сервисы с использованием импортнезависимых технологий, которые являются достойной альтернативой продуктам ушедших вендоров. Уверен, что партнерство с МойОфис — одним из лидеров в области корпоративного ПО — еще один важный шаг, направленный на комфортный переход компаний на технологичные, отказоустойчивые и экономически выгодные отечественные решения, который также важен для популяризации российских разработок в целом", — сказал Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса T1 Облако.

"Благодаря подписанному соглашению, компании МойОфис и Т1 Облако получают дополнительные возможности для развития и обмена опытом, что открывает новые перспективы для укрепления сотрудничества между компаниями. Вместе мы предоставим российскому бизнесу и государственным структурам возможность быстрой миграции на востребованные и надёжные облачные решения, предоставляемые компанией Т1 Облако — решения, которые не зависят от зарубежного программного обеспечения и гарантируют стабильность и непрерывность работы", — отмечает Павел Калякин, генеральный директор МойОфис.