Сергей Голицын, Холдинг Т1, на ЦИПР-2024: "Платформы хранения и обработки данных — "фундамент" цифровизации в промышленности"

Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ Холдинга Т1, принял участие в сессии "Практика разработки и внедрения программного обеспечения на основе ИИ-технологий в промышленности" в рамках конференции "ЦИПР-2024".

В качестве одного из факторов, способствующих цифровизации промышленности и использованию в ней технологий на базе искусственного интеллекта, Сергей Голицын назвал внедрение платформ и приложений для поддержки принятия решений. По его словам, построение платформ хранения и обработки данных является "фундаментом" цифровизации. Они позволяют принимать решения только на основе достоверных и согласованных данных, а также оказывают поддержку новых инициатив, что позитивно влияет на рынок.

В ходе выступления спикер рассказал о барьерах, которые препятствуют ускорению применения искусственного интеллекта в промышленности. В числе вызовов он упомянул нехватку кадров, необходимость наращивания компетенций в аналитике бизнес-процессов и увеличения инвестиций в инфраструктуру для применения ИИ и машинного обучения. Вместе с этим эксперт напомнил, что к 2030 году экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта может достичь 11,2 трлн рублей.

"Промышленность — отрасль с максимальным потенциалом по степени внедрения искусственного интеллекта. Это связано с широким спектром задач, которые требуют автоматизации — как рутинных операций, так и управления процессами и прогнозированием. При этом роль человека в таких случаях не снижается, как это может предполагаться, а качественно меняется. Технология становится помощником, но ответственность за результат остается за сотрудниками, ответственными за процесс применения алгоритмов ИИ, — прокомментировал Сергей Голицын, руководитель направления "Искусственный интеллект" Холдинга Т1. — Среди перспективных направлений — оптимизаторы для повышения эффективности производственных процессов. В этом году Холдинг Т1 и МФТИ объявили о создании совместного предприятия, которое будет развивать такие решения".

В открытом диалоге также участвовали представители отрасли, среди которых Сергей Зудин, управляющий директор ПАО Сбербанк; Анна Малиновская, территориальный руководитель в Центральном федеральном и Северо-Западном федеральном округах Университета Иннополис; Павел Дрейгер, вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group, Илья Померанцев, руководитель направления ИИ в Globus IT; Виталий Малышев, руководитель службы цифровой трансформации ПАО "Вымпел-Коммуникации".