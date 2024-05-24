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ИТ Транспорт и связь

Холдинг Т1 подписал меморандум о сотрудничестве с "Астра Консалтинг" на ЦИПР-2024

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, и компания "Астра Консалтинг" (входит в "Группу Астра") подписали меморандум о сотрудничестве на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), проходившей с 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде.

Фото: предоставлено Холдингом T1

Стороны планируют расширять взаимодействие в области системной интеграции для реализации совместных проектов при использовании отечественного программного обеспечения и технологий. Данный меморандум является продолжением развития долгосрочного сотрудничества между компаниями, цель которого — внедрение и эффективное использование коммуникационных и информационных технологий, а также модернизация бизнес-процессов российских компаний.

"Холдинг Т1 считает крайне важной целью развитие технологических партнерств на отечественном ИТ-рынке. Важно не только понимать достоинства решений, разработанных другими участниками рынка, но и обеспечивать их комплиментарность друг другу, бесшовное взаимодействие", — комментирует Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

"Заключая меморандум о сотрудничестве с Холдингом Т1, мы нацелены на усиление нашего партнерства. Глубокая экспертиза и высокий профессионализм двух компаний позволят создавать востребованные и актуальные решения для рынка в условиях импортозамещения и модернизации ИТ-инфраструктуры", — подчеркивает Тимурбулат Султангалиев, генеральный директор "Астра Консалтинг".

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) — одно из наиболее масштабных деловых событий, входящих в пятерку крупнейших мероприятий в сфере цифровой экономики России. На протяжении многих лет она служит ключевой площадкой для обсуждения вопросов цифровой трансформации общества и ведущих отраслей экономики.

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