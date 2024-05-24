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ИТ Транспорт и связь

Алексей Фетисов, Холдинг Т1, на ЦИПР 2024: нужно создавать национальную систему управления ресурсами с общими стандартами

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, принял участие в ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1, выступил на партнерской сессии ОАО "РЖД", посвященной теме перехода к отечественной системе управления ресурсами (СУР, ERP).

В ходе сессии Алексей Фетисов подчеркнул, что изменения в политической обстановке, введение международных ограничений и реализация национального проекта "Цифровая экономика" подталкивают вендоров и бизнес к более активному переходу на российские решения. Отечественная СУР поможет решать проблемы крупных заказчиков в части автоматизации и цифровой трансформации бизнеса.

Разработка высокопроизводительной системы, которая может одновременно выполнять десятки тысяч операций, является сложной задачей. При этом копирование западных решений — бесперспективно: у существующих продуктов — однокомпонентное строение, и по большей части они уже устарели. Поэтому важно объединить усилия и создать открытую архитектуру, в которой могут быть использованы системы и решения различных отечественных производителей СУР. Общая методология и возможность кастомизации, позволит обеспечить свободное подключение необходимых отраслевых модулей. Это поможет компаниям из разных сегментов экономики реализовывать проекты быстрее и легче, учитывая потребности и специфику каждой сферы.

"Холдинг Т1 вошел в состав учредителей автономной некоммерческой организации "Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом" для разработки методологии и стандартов функциональных характеристик, а также определения приоритетов развития национальной СУР. Мы видим своей задачей подготовку шаблонов, которые позволят бизнесу легко разобраться в функционировании новой архитектуры, и даст возможность российским вендорам наладить взаимодействие для решения задач клиентов. Только совместными усилиями игроков рынка мы сможем решить актуальные вопросы автоматизации и цифровой трансформации бизнеса", — прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

В дискуссии также приняли участие заместитель руководителя Технологического блока — старший вице-президент Банка ВТБ Сергей Безбогов, директор компании "1С" Борис Нуралиев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, директор АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" Илья Массух, директор дирекции информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций "Газпром нефть" Антон Думин, генеральный директор АО "Гринатом" Михаил Ермолаев и член правления — исполнительный директор ООО "СИБУР" Василий Номоконов. Модератором обсуждения выступил Кирилл Семион, начальник департамента информатизации ОАО "РЖД", генеральный директор АНО "Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом".

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