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ИТ Транспорт и связь

На конференции ЦИПР областной департамент информационных технологий и связи подписал соглашение о сотрудничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 24 мая, в Нижнем Новгороде завершается IX конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), где традиционно обсуждаются результаты и дальнейшие планы цифровизации основных отраслей промышленности.

В этом году главная тема пленарной сессии — "Технологическая независимость промышленной России".
Ежегодный состав участников конференции из числа ведущих экспертов, руководителей профильных министерств и ведомств, представителей бизнеса и научного сообщества создает уникальные возможности для плодотворного диалога и выработки совместных решений и подписания ключевых для развития отрасли соглашений.

Так в рамках конференции департамент информационных технологий и связи Самарской области и Автономная некоммерческая организация содействия развитию цифровой экономики "Лаборатория Цифровой Трансформации" договорились об информационном обмене в части использования данных в отраслевых решениях и компетенций для создания совместных решений на основе данных для выявления расчётов эффективности в различных отраслях экономики и социальной сферы.
Соглашение подписали заместитель Председателя Правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков и директор АНО "ЛЦТ" Павел Басин.

Сторонам предстоит совместная работа в сфере информационных технологий, использование знаний и опыта для создания эффективной системы государственного управления в соответствии с концепцией региональной информатизации на основе современных технологий.

Стоит отметить, что правительство Самарской области в лице губернатора Дмитрия Азарова уделяет особое внимание поддержке и развитию IT-бизнеса.

"Взаимодействие региональных властей с ведущими IT-компаниями является ключевым фактором успешной реализации цифровой повестки в России. Подписание соглашения о сотрудничестве с "Лабораторией Цифровой Трансформации" создаст хорошие возможности для обмена опытом и передовыми практиками в сфере цифровой трансформации. Это важно для повышения эффективности государственного управления", — подчеркнул Константин Пресняков.

Заключенное соглашение станет важным шагом на пути ускорения цифровизации экономики и социальной сферы региона.

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